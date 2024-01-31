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«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 48487
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию.
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Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
Сдаётся мне, чиновники педалируют тему ВКО, чтобы отвлечь внимание от ЗКО.
Жители ВКО будут просыпаться на час позже своего географического времени.
Это значительно легче, нежели просыпаться на час или два раньше.
А на час и два раньше придётся просыпаться жителям всей западной половины Казахстана. Особенно - самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.
Жители ВКО будут просыпаться на час позже своего географического времени.
Это значительно легче, нежели просыпаться на час или два раньше.
А на час и два раньше придётся просыпаться жителям всей западной половины Казахстана. Особенно - самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 16:04
Цитата:
Я понимаю, что наш активист сказал, что ему плевать на других людей?
Восточно-Казахстанская область - это не наша тема, - высказался Денисов.
Я понимаю, что наш активист сказал, что ему плевать на других людей?
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 16:06
Цитата:
И правильно!
Всегда надо поддерживать власть нашему уважаемому тов. Денисову.
Ну а потому еще до-олго будем бегать вокруг Акимата..
Но и это решение их устроило.
И правильно!
Всегда надо поддерживать власть нашему уважаемому тов. Денисову.
Ну а потому еще до-олго будем бегать вокруг Акимата..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 126
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:25
" Чиновника горячо поддержал депутат мажилиса РК Еркин АБИЛЬ, который изначально был против перевода даже отдельной Костанайской области в свой, природный часовой пояс Но, став депутатом, именно он " Ну так знакомо прозвучало... Думаю - откуда ? Так вот жеж ! - Я раньше почему злой был? Да потому, что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну, может зверушку себе заведу."!©Почтальон Печкин, Трое из Простоквашино. А депутатство - это даже лучше велосипеда !
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
Цитата://Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».//
Прстараюсь, расшифровать его лаконичное:: - В 60 лет менять убеждения, наверное, не получиться, они НЕ МЕНЯЮТСЯ, а просто Абиль ПРИСПОСОБИЛСЯ.
Ему просто сказали: "... то что ты стал депутатом это не твоя заслуга, и своё личное мнение оставь при себе, ты тут НОЛЬ без палочки, и из себя НИЧЕГО не представляешь, и стал депутатом потому что МЫ тебя назначали, так что говори и делай только то что мы скажем...".
Прстараюсь, расшифровать его лаконичное:: - В 60 лет менять убеждения, наверное, не получиться, они НЕ МЕНЯЮТСЯ, а просто Абиль ПРИСПОСОБИЛСЯ.
Ему просто сказали: "... то что ты стал депутатом это не твоя заслуга, и своё личное мнение оставь при себе, ты тут НОЛЬ без палочки, и из себя НИЧЕГО не представляешь, и стал депутатом потому что МЫ тебя назначали, так что говори и делай только то что мы скажем...".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1899
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
Цитата:
Всё правильно он сказал. Наша тема была, если не вернуть, то хотя бы приблизить время в области к природному, это и произошло.А то, что весь Казахстан загнали в один часовой пояс, то это тема чиновников, это они на всех плюют.
111:
Всё правильно он сказал. Наша тема была, если не вернуть, то хотя бы приблизить время в области к природному, это и произошло.А то, что весь Казахстан загнали в один часовой пояс, то это тема чиновников, это они на всех плюют.
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:59
Цитата:
Ну конечно, зачем ему эта область: - там же не будет БЕСПЛАТНОГО проезда в автобусе и приём к врачу ВНЕ ОЧЕРЕДИ .
111:
Восточно-Казахстанская область - это не наша тема, - высказался Денисов.
Восточно-Казахстанская область - это не наша тема, - высказался Денисов.
Ну конечно, зачем ему эта область: - там же не будет БЕСПЛАТНОГО проезда в автобусе и приём к врачу ВНЕ ОЧЕРЕДИ .
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 19:01
Цитата:
Они же остаються при своих: - не они, а мы переводим часы НАЗАД и сравняемся с ихнем временем.
Skeptic:
самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.
самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.
Они же остаються при своих: - не они, а мы переводим часы НАЗАД и сравняемся с ихнем временем.
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 21:19
Цитата:
"при своих", это когда в западных районах ЗКО и Атырауской областей будет UTC+3, а у нас, в Актюбинской и в Кызылординской областях будет UTC+4.
Пока этого нет, мы все будем "при ИХ", чиновничьем времени.
[Исправлено: Skeptic, 31.01.2024 - 21:35]
ACROS:
"при своих", это когда в западных районах ЗКО и Атырауской областей будет UTC+3, а у нас, в Актюбинской и в Кызылординской областях будет UTC+4.
Пока этого нет, мы все будем "при ИХ", чиновничьем времени.
[Исправлено: Skeptic, 31.01.2024 - 21:35]
(Пользователи)
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- 15.12.23
- Сообщений:
- 26
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 22:10
Нечего плакать по волосам, если голова отсечена! Пора прекратить плюрализм мнений, то есть болтовню! Есть Закон и он уже принят и люди ждут его реализации!
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 00:54
Хех..
Хитрость наших так называемых активистов, не имеет границ.
Это же надо так, плевать на тех, кто теперь вынужден жить по тому времени, которое нужно лично нам и которое вредит здоровью и именно им..
Хитрость наших так называемых активистов, не имеет границ.
Это же надо так, плевать на тех, кто теперь вынужден жить по тому времени, которое нужно лично нам и которое вредит здоровью и именно им..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21678
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 01:08
Цитата:
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники решили сделать единый пояс во всем Казахстане, а не активисты.
111:
Хитрость наших так называемых активистов, не имеет границ.
Хитрость наших так называемых активистов, не имеет границ.
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе на природное, это уже ваши чиновники решили сделать единый пояс во всем Казахстане, а не активисты.
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 01.02.24 - 02:19
Цитата:
Хм..
Где же документы, подтвержающие это?
Слова не нужны
Нужны именно доки.
Или ты соврать мастер?
maxsaf:
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе
Не надо ляля.активисты топили только за смену пояса в их регионе
Хм..
Где же документы, подтвержающие это?
Слова не нужны
Нужны именно доки.
Или ты соврать мастер?
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 01.02.24 - 10:02
Цитата:
То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ??
И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??
maxsaf:
ваши чиновники решили сделать единый пояс
ваши чиновники решили сделать единый пояс
То есть вы признаёте что ВСЁ у нас в стране решают чиновники, выдавая всё это за : - "волеизлияние" народа ??
И по АЭС и по конституционному референдуму и по выборам и прочим подобного рода делам ??
-
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