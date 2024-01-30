Kairat stayer: Главное, чтобы у вас великих россиян хорошо было. На днях на форуме отмечали, что история движется по спирали, более древние периоды не будем рассматривать: средневековье, новое время, социализм, капитализм и опять по кругу.
Я лично надеюсь, что у вас всё будет хорошо и прекрасно, изменив Конституцию - обнулились, Абайка отмечал, что такие явления в 100 лет, один раз происходят. Иностранными агентами жестко разбираетесь, про затянувшуюся СВО все в курсе. Благодаря Всевышнему, всяким шаманам и духам, чтобы всё шло по плану и вы не переместились в средневековье и новые времена (конец 17 века до начала 20 века).
Кстати, на днях ТАСС (Государственное российское федеральное информационное агентство), сообщала, что в текущем году в Тыве планируют открыть Академию Шаманов. Скорее всего они будут предсказывать будущее, влиять на какие-то процессы, гадать, языческие, мистические и сакральные ритуалы, обряды и церемоний с бубнами и.т.д. проводить. Также надеюсь, что на просторах необъятной страны, не появятся скоморохи (уличные музыканты в лаптях с современными музыкальными инструментами)!
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать