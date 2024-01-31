Отправлено: - 00:51

111:

Каждый год ведь проверяют. И отключают газ всем, если придется, по стояку. Да, бывают исключения..

[Исправлено: maxsaf, 01.02.2024 - 01:02]

Цитата:Ты щас о каком стояке говоришь?Был бы там стояк с газом - зачем бы им баллоны греть...А там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?