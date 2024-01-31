Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...

Отправлено: - 18:56

Цитата://Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».//



Прстараюсь, расшифровать его лаконичное:: - В 60 лет менять убеждения, наверное, не получиться, они НЕ МЕНЯЮТСЯ, а просто Абиль ПРИСПОСОБИЛСЯ.



Ему просто сказали: "... то что ты стал депутатом это не твоя заслуга, и своё личное мнение оставь при себе, ты тут НОЛЬ без палочки, и из себя НИЧЕГО не представляешь, и стал депутатом потому что МЫ тебя назначали, так что говори и делай только то что мы скажем...".