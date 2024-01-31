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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 16:20
Наша, костанайская ! Наша земля всегда славилась талантами. Ух как она себя душила смачно и потом упала на сиденье)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 18:44
Цитата:
Актриса так себе, никакущая, но я тоже ролик видел, вот ляшки у нее отменные..
Vit:
полностью видел ролик. Актриса.
полностью видел ролик. Актриса.
Актриса так себе, никакущая, но я тоже ролик видел, вот ляшки у нее отменные..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:35
Илья Репин, оказывается украинский художник.
Просто Россия украла славу себе..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:48
Z-патриоты воруют не только имена, а и пьесы в сегодняшней России у великих людей..
И вот вопрос, как россияне, с такой великой культурой стали этаким бескультурным б.., бескультурной нацией?
И вот вопрос, как россияне, с такой великой культурой стали этаким бескультурным б.., бескультурной нацией?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:54
Какое то убожество..
Власти России будут отбирать жилье у всех тех, кто заперечит любому из чиновников..
А значит на этом сайте теперь все россияне будут только гикать и кричать Гойда!
Жаль..
Что с них сделали ЭТО.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:56
Война вообще хорошо.
Все расставила на свои места и указала кто есть кто и кем он был..
Да, в этом к сожалению огромный плюс войны, которую развязали россияне.
Все расставила на свои места и указала кто есть кто и кем он был..
Да, в этом к сожалению огромный плюс войны, которую развязали россияне.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 21:02
Герой России, помилованный лично Путиным
Медаль За Отвагу.
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"Мне плевать на ваших детей, наплевать на вас!
Я воевал за ваших детей!
Я там убивал и вас я тоже буду убивать"
Медаль За Отвагу.
"Мне плевать на ваших детей, наплевать на вас!
Я воевал за ваших детей!
Я там убивал и вас я тоже буду убивать"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 23:23
Цитата:
зачем? что за совковая мания кого-то воспитывать?
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
saba:
Как вот популярно объяснить
Как вот популярно объяснить
зачем? что за совковая мания кого-то воспитывать?
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 23:34
Цитата:
А выявлять как? Постфактум?
Карачун:
зачем? что за совковая мания кого-то воспитывать? нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
зачем? что за совковая мания кого-то воспитывать? нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
А выявлять как? Постфактум?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 00:47
Цитата:
Хм..
Это фантазии?
Вндь этого не было никогда, по крайней мере у нас в костанайщине.
Карачун:
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
Хм..
Это фантазии?
Вндь этого не было никогда, по крайней мере у нас в костанайщине.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 00:49
Цитата:
Каждый год ведь проверяют.
И отключают газ всем, если придется, по стояку.
Да, бывают исключения..
maxsaf:
выявлять как? Постфактум?
выявлять как? Постфактум?
Каждый год ведь проверяют.
И отключают газ всем, если придется, по стояку.
Да, бывают исключения..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 00:51
Цитата:
Ты щас о каком стояке говоришь?
Был бы там стояк с газом - зачем бы им баллоны греть...
А там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2024 - 01:02]
111:
Каждый год ведь проверяют. И отключают газ всем, если придется, по стояку. Да, бывают исключения..
Каждый год ведь проверяют. И отключают газ всем, если придется, по стояку. Да, бывают исключения..
Ты щас о каком стояке говоришь?
Был бы там стояк с газом - зачем бы им баллоны греть...
А там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2024 - 01:02]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 01:07
Цитата:
А какое тут нарушение? Людям привезли замёрзший баллон. Его же надо куда-то занести для отогрева. На морозе наверное резинки стали дубовыми, клапан начал травить. В этой ситуации риск никуда не денется. Единственное решение - тянуть трубу с газом в каждый дом, и регулярно проверять.
Карачун:
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
А какое тут нарушение? Людям привезли замёрзший баллон. Его же надо куда-то занести для отогрева. На морозе наверное резинки стали дубовыми, клапан начал травить. В этой ситуации риск никуда не денется. Единственное решение - тянуть трубу с газом в каждый дом, и регулярно проверять.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 02:16
Цитата:
Да, проверяют и весьма жестко.
maxsaf:
там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?
там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?
Да, проверяют и весьма жестко.
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