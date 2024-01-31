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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 16:20
#61
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Наша, костанайская ! Наша земля всегда славилась талантами. Ух как она себя душила смачно и потом упала на сиденье)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 18:44
#62
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Цитата:
Vit:
полностью видел ролик. Актриса.

Актриса так себе, никакущая, но я тоже ролик видел, вот ляшки у нее отменные..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:35
#63
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Илья Репин, оказывается украинский художник.
Просто Россия украла славу себе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:48
#64
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Z-патриоты воруют не только имена, а и пьесы в сегодняшней России у великих людей..
И вот вопрос, как россияне, с такой великой культурой стали этаким бескультурным б.., бескультурной нацией?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:54
#65
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Какое то убожество..
Власти России будут отбирать жилье у всех тех, кто заперечит любому из чиновников..
А значит на этом сайте теперь все россияне будут только гикать и кричать Гойда!
Жаль..
Что с них сделали ЭТО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 20:56
#66
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Война вообще хорошо.
Все расставила на свои места и указала кто есть кто и кем он был..
Да, в этом к сожалению огромный плюс войны, которую развязали россияне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 21:02
#67
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Герой России, помилованный лично Путиным
Медаль За Отвагу.

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"Мне плевать на ваших детей, наплевать на вас!
Я воевал за ваших детей!
Я там убивал и вас я тоже буду убивать"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 23:23
#68
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Цитата:
saba:
Как вот популярно объяснить

зачем? что за совковая мания кого-то воспитывать?
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21674
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 23:34
#69
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Цитата:
Карачун:
зачем? что за совковая мания кого-то воспитывать? нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!

А выявлять как? Постфактум?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 00:47
#70
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Цитата:
Карачун:
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!

Хм..
Это фантазии?
Вндь этого не было никогда, по крайней мере у нас в костанайщине.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 00:49
#71
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Цитата:
maxsaf:
выявлять как? Постфактум?

Каждый год ведь проверяют.
И отключают газ всем, если придется, по стояку.
Да, бывают исключения..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21674
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 00:51
#72
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Цитата:
111:
Каждый год ведь проверяют. И отключают газ всем, если придется, по стояку. Да, бывают исключения..

Ты щас о каком стояке говоришь?
Был бы там стояк с газом - зачем бы им баллоны греть...
А там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?

[Исправлено: maxsaf, 01.02.2024 - 01:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21674
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 01:07
#73
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Цитата:
Карачун:
нарушение правил эксплуатации газовых установок и оборудования - штраф и срок. следующий!

А какое тут нарушение? Людям привезли замёрзший баллон. Его же надо куда-то занести для отогрева. На морозе наверное резинки стали дубовыми, клапан начал травить. В этой ситуации риск никуда не денется. Единственное решение - тянуть трубу с газом в каждый дом, и регулярно проверять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.02.24 - 02:16
#74
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Цитата:
maxsaf:
там, где пользуются газом в баллонах - ну кто там что проверяет?

Да, проверяют и весьма жестко.
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