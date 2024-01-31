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≡ Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48486
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
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Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21672
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 20:23
#15
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Кандасы приедут - свой алфавит привезут)

Цитата:
111:
от навязываемого мира какими то мелкими существами..

Это ты что имел ввиду?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
84
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 23:11
#16
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а че это Вы так засуетились?
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.
так что те кто на кириллице яйца свои лижете. а то действительно хренью занимаемся
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21672
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:36
#17
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Цитата:
Начальник:
это информация не для Вас, а для тех кто читает и пишет на этом алфавите.

Ну я читаю и пишу на латинице. А вы на чем?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21672
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 23:37
#18
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Цитата:
Начальник:
а то действительно хренью занимаемся

Будут от вас конкретные предложения?
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