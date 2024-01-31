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«Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
«Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48486
«Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
Отправлено: 31.01.24 - 17:52
Цитата принадлежит акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ. А в работе совещания, которое прошло сегодня, участвовал также заместитель главы МСХ Азат СУЛТАНОВ. Чиновники и предприниматели обсудили проблемы в господдержке отрасли.
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Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 17:52
Вокруг сел нашей области землю пусть отдадут, крикунов которые рассказывают басни о том как они работают поставьте на место, посмотрите на села где "работают" наши схтп, там не нужно быть сильно умным чтобы сделать правильные выводы, не мучайте народ, переселите их в город, условно бесплатно уже никто на бая/помещика и прочего "крепкого" хозяина работать не будет, прошло то время и акимов своих прошерстите, своими обещаниями они уже поперёк горла людям в сельской местности
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 18:21
Господа не понимают реалий, думают убегут за бугор, половина на чемоданах сидит, у каждого и домик прикуплен и паспорт имеется, только кто за могилками предков присмотрит? Голодный и злой народ? Обворованные и обманутые работники совхозов? Им уже самим многим далеко за 60 лет
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 18:30
В городе свинарник развели, если ты соль сыпешь так убрать же нужно, соль не вывезет же этот снег сама, эту кашу вывозить нужно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5661
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 19:26
Цитата://Цитата принадлежит акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ.//
Они же, акимы районов и раздавали землю в конце 90-х и начало 2000 -х годов, всем СВОИМ, как раз в те времена и он работал акимом района.
Со мной в то время начинали, и в гораздо лучших стартовых позиции, многие фермеры из разряда "друзей" акима и сегодня на плаву лишь пару человек.
Цитата://Субсидии должны быть стимулирующими. За хорошую работу. Они для тех, кто дает результат,//
Неужели пришли к этому: - давно говорил что если и давать субсидии, то за КОНЕЧНЫЙ результат: - в растениеводстве -за урожай, в животноводстве- за привесы и надои.
Получил 10 ц/га - получи 5 000 тенге за га; получил 12 ц/га - получи 6 000 тенге за га и так далее. Точно так же и за привесы и надои.
Они сами же придумали такие схемы что бы им было удобнее ВОРОВАТЬ - когда субсидируют за КУПЛЕННУЮ технику, за КУПЛЕННЫЕ гербицыды и удобрения, за КУПЛЕННЫЕ семена, но не само ПРИОЗВОДСТВО.
А теперь СВАЛИВАЮТ с больной головы ( МинСельХозхоз) на здоровую ( фермера) что бы найти КРАЙНЕГО.
Крайние - это они, НЕЭФФЕКТИВНЫЕ государственные сельхоз чиновники.
Когда в руководстве Минсельхоза сидят чиновники ДАЛЁКИЕ от сельхозпроизводства и без профильного образования и понятия НЕ ИМЕЮЩИЕ о сельхозпроцессах.
Так что: РЫБА гниёт с ГОЛОВЫ.
Они же, акимы районов и раздавали землю в конце 90-х и начало 2000 -х годов, всем СВОИМ, как раз в те времена и он работал акимом района.
Со мной в то время начинали, и в гораздо лучших стартовых позиции, многие фермеры из разряда "друзей" акима и сегодня на плаву лишь пару человек.
Цитата://Субсидии должны быть стимулирующими. За хорошую работу. Они для тех, кто дает результат,//
Неужели пришли к этому: - давно говорил что если и давать субсидии, то за КОНЕЧНЫЙ результат: - в растениеводстве -за урожай, в животноводстве- за привесы и надои.
Получил 10 ц/га - получи 5 000 тенге за га; получил 12 ц/га - получи 6 000 тенге за га и так далее. Точно так же и за привесы и надои.
Они сами же придумали такие схемы что бы им было удобнее ВОРОВАТЬ - когда субсидируют за КУПЛЕННУЮ технику, за КУПЛЕННЫЕ гербицыды и удобрения, за КУПЛЕННЫЕ семена, но не само ПРИОЗВОДСТВО.
А теперь СВАЛИВАЮТ с больной головы ( МинСельХозхоз) на здоровую ( фермера) что бы найти КРАЙНЕГО.
Крайние - это они, НЕЭФФЕКТИВНЫЕ государственные сельхоз чиновники.
Когда в руководстве Минсельхоза сидят чиновники ДАЛЁКИЕ от сельхозпроизводства и без профильного образования и понятия НЕ ИМЕЮЩИЕ о сельхозпроцессах.
Так что: РЫБА гниёт с ГОЛОВЫ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6633
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 19:29
области не выплачено 16 млрд тенге финансовой помощи за прошлый год
Не легче ли на эти деньги закупить пшеницы у соседей, а эти земли пустить как пастбища для выпаса скота.
Не легче ли на эти деньги закупить пшеницы у соседей, а эти земли пустить как пастбища для выпаса скота.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13917
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 20:11
Цитата:
Конечно легче) Скоро так и будет. Не кому будет сеять. Уйдут последние из могикан: Акрос, Князев , пару немцев таких как агро Родина и тд. В недалёком будущем тут не будет пшеницы. Только пастбища
сайлау курманов:
Конечно легче) Скоро так и будет. Не кому будет сеять. Уйдут последние из могикан: Акрос, Князев , пару немцев таких как агро Родина и тд. В недалёком будущем тут не будет пшеницы. Только пастбища
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35288
«Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
Отправлено: 31.01.24 - 20:24
Цитата:
Ну это же классно.
У нас в з/с Дружба было 25 тысяч баранов, несколько тысяч КРС, табуны лошадей.
У деда было их 9 штук личных.
Производителей тысяча штук, огроменные такие бараны.
И пастбища были, и сена хватало, и зерноотходов и силос там рос, который собирали в специальные силосные ямы.
А уж на ХПП и на складах, огромные запасы отборного зерна хранились.
А сейчас только выкупленные земли одного царя, который изгнал там народ, и сеется сам и все принадлежит лично ему.
В Совхозе никого практически нет уже.
А у этого дома в России и Америке..
[Исправлено: 111, 31.01.2024 - 20:26]
Vit:
недалёком будущем тут не будет пшеницы. Только пастбища
недалёком будущем тут не будет пшеницы. Только пастбища
Ну это же классно.
У нас в з/с Дружба было 25 тысяч баранов, несколько тысяч КРС, табуны лошадей.
У деда было их 9 штук личных.
Производителей тысяча штук, огроменные такие бараны.
И пастбища были, и сена хватало, и зерноотходов и силос там рос, который собирали в специальные силосные ямы.
А уж на ХПП и на складах, огромные запасы отборного зерна хранились.
А сейчас только выкупленные земли одного царя, который изгнал там народ, и сеется сам и все принадлежит лично ему.
В Совхозе никого практически нет уже.
А у этого дома в России и Америке..
[Исправлено: 111, 31.01.2024 - 20:26]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21668
«Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
Отправлено: 31.01.24 - 20:26
Цитата:
Так а я давно говорю - барашков надо разводить, будет мясо, будет шерсть, беша - хоть заешься. Психологов переквалифицировать в чабанов - все равно профессия смежная
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 20:26]
сайлау курманов:
Не легче ли на эти деньги закупить пшеницы у соседей, а эти земли пустить как пастбища для выпаса скота.
Не легче ли на эти деньги закупить пшеницы у соседей, а эти земли пустить как пастбища для выпаса скота.
Так а я давно говорю - барашков надо разводить, будет мясо, будет шерсть, беша - хоть заешься. Психологов переквалифицировать в чабанов - все равно профессия смежная
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 20:26]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 26
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 22:05
Давно пора уже взять всех за бок! Латифундисты считают себя баями, но при этом еще просят милостыню у гос-ва через акимов районов, акимов области! Латифундисты уже оборзели, внаглую не стесняется просить субсидии, а они как правило берутся из бюджета, куда весь рабочий люд собирает налоги, деньги еще берут без согласия народа и из пенсионного фонда! Лавку милостынь надо закрыть на замок! Плачет бай и просит милостыню, значит он не своей телеге! Не можешь работать, чтобы прокормить народ, отдавай землю и все точка!
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