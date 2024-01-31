Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...

Отправлено: - 19:24

поскольку такие институты, как полиция, прокуратура и суды, часто не в состоянии проводить расследования и привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет

Старый Казахстан больше напоминает самый настоящий паханат,когда неугодных просто убивали и запугивали,держали в тюрьме. Как говорится, время обнажает все проделки даже государственных мужей, волосы дыбом встают, как начинают говорить оставшиеся в живых свидетели. Тем не менее, новые правители с опаской и боязнено открывают шлюзы,хулиганы давно должны быть в тюрьме