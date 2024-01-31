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≡ "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с коррупцией в Казахстане проанализировала Transperency International
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48486
"Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с коррупцией в Казахстане проанализировала Transperency International
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
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Первые строчки достались Дании, Финляндии и Новой Зеландии. А Казахстан, хоть и улучшил результат 2022 года (101-е место), но расположился лишь на 93-м месте среди 180 стран. Эту строчку с нами разделили Индия, Лесото и Мальдивы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35288
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
#1
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Интересно, а где наши соседи, братские страны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35288
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 19:00
#2
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А, Украину то как обошли, у нее 104 по моему.
Ну а Россия само собой разумеющееся, всего 141.
Ниче себе, какая там коррупция, на государственном уровне..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6633
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 19:24
#3
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поскольку такие институты, как полиция, прокуратура и суды, часто не в состоянии проводить расследования и привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет
Старый Казахстан больше напоминает самый настоящий паханат,когда неугодных просто убивали и запугивали,держали в тюрьме. Как говорится, время обнажает все проделки даже государственных мужей, волосы дыбом встают, как начинают говорить оставшиеся в живых свидетели. Тем не менее, новые правители с опаской и боязнено открывают шлюзы,хулиганы давно должны быть в тюрьме
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
26
Re: "Успехи, которые сводятся на нет" - Борьбу с...
Отправлено: 31.01.24 - 21:57
#4
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Бардак с борьбой против коррупции свидетельствует о том, что бороться с этим злом некому! Остается одно: провести народный референдум в стране о возврате смертной казни для коррупционеров, педофилов, наркоманов, убийц, насильников! Иначе страна деградирует и установиться хаос, когда верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить с коррупцией и беспределом!
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