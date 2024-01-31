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≡ «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48486
«ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
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- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1118
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 15:53
#1
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Сдаётся мне, чиновники педалируют тему ВКО, чтобы отвлечь внимание от ЗКО.
Жители ВКО будут просыпаться на час позже своего географического времени.
Это значительно легче, нежели просыпаться на час или два раньше.
А на час и два раньше придётся просыпаться жителям всей западной половины Казахстана. Особенно - самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35282
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 16:04
#2
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Цитата:
Восточно-Казахстанская область - это не наша тема, - высказался Денисов.


Я понимаю, что наш активист сказал, что ему плевать на других людей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35282
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 16:06
#3
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Цитата:
Но и это решение их устроило.


И правильно!
Всегда надо поддерживать власть нашему уважаемому тов. Денисову.
Ну а потому еще до-олго будем бегать вокруг Акимата..
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
126
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:25
#4
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" Чиновника горячо поддержал депутат мажилиса РК Еркин АБИЛЬ, который изначально был против перевода даже отдельной Костанайской области в свой, природный часовой пояс Но, став депутатом, именно он " Ну так знакомо прозвучало... Думаю - откуда ? Так вот жеж ! - Я раньше почему злой был? Да потому, что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну, может зверушку себе заведу."!©Почтальон Печкин, Трое из Простоквашино. А депутатство - это даже лучше велосипеда !
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5661
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
#5
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Цитата://Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».//

Прстараюсь, расшифровать его лаконичное:: - В 60 лет менять убеждения, наверное, не получиться, они НЕ МЕНЯЮТСЯ, а просто Абиль ПРИСПОСОБИЛСЯ.

Ему просто сказали: "... то что ты стал депутатом это не твоя заслуга, и своё личное мнение оставь при себе, ты тут НОЛЬ без палочки, и из себя НИЧЕГО не представляешь, и стал депутатом потому что МЫ тебя назначали, так что говори и делай только то что мы скажем...".
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1899
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:56
#6
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Цитата:
111:

Всё правильно он сказал. Наша тема была, если не вернуть, то хотя бы приблизить время в области к природному, это и произошло.А то, что весь Казахстан загнали в один часовой пояс, то это тема чиновников, это они на всех плюют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5661
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 18:59
#7
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Цитата:
111:
Восточно-Казахстанская область - это не наша тема, - высказался Денисов.


Ну конечно, зачем ему эта область: - там же не будет БЕСПЛАТНОГО проезда в автобусе и приём к врачу ВНЕ ОЧЕРЕДИ .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5661
Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...
Отправлено: 31.01.24 - 19:01
#8
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Цитата:
Skeptic:
самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.


Они же остаються при своих: - не они, а мы переводим часы НАЗАД и сравняемся с ихнем временем.
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