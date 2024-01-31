Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....

Отправлено: - 19:26

Цитата://Цитата принадлежит акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ.//



Они же, акимы районов и раздавали землю в конце 90-х и начало 2000 -х годов, всем СВОИМ, как раз в те времена и он работал акимом района.

Со мной в то время начинали, и в гораздо лучших стартовых позиции, многие фермеры из разряда "друзей" акима и сегодня на плаву лишь пару человек.



Цитата://Субсидии должны быть стимулирующими. За хорошую работу. Они для тех, кто дает результат,//



Неужели пришли к этому: - давно говорил что если и давать субсидии, то за КОНЕЧНЫЙ результат: - в растениеводстве -за урожай, в животноводстве- за привесы и надои.

Получил 10 ц/га - получи 5 000 тенге за га; получил 12 ц/га - получи 6 000 тенге за га и так далее. Точно так же и за привесы и надои.



Они сами же придумали такие схемы что бы им было удобнее ВОРОВАТЬ - когда субсидируют за КУПЛЕННУЮ технику, за КУПЛЕННЫЕ гербицыды и удобрения, за КУПЛЕННЫЕ семена, но не само ПРИОЗВОДСТВО.



А теперь СВАЛИВАЮТ с больной головы ( МинСельХозхоз) на здоровую ( фермера) что бы найти КРАЙНЕГО.



Крайние - это они, НЕЭФФЕКТИВНЫЕ государственные сельхоз чиновники.



Когда в руководстве Минсельхоза сидят чиновники ДАЛЁКИЕ от сельхозпроизводства и без профильного образования и понятия НЕ ИМЕЮЩИЕ о сельхозпроцессах.



Так что: РЫБА гниёт с ГОЛОВЫ.