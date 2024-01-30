Отправлено: - 13:40

abaika95:

Судя по забору на представленном фото там живут люди которые могут позволить себе дать пацанам 5 тыс тенге чтобы те им около дома снег убрали

Цитата:На фото территорию возле дома в радиусе 5 метров вообще не видно,зато видно огромный сугроб возле дороги который должен вывозить подрядчик.