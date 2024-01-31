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≡ «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48486
«Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!». В Костанае прошла коллегия управления сельского хозяйства
Отправлено: 31.01.24 - 17:52
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Цитата принадлежит акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ. А в работе совещания, которое прошло сегодня, участвовал также заместитель главы МСХ Азат СУЛТАНОВ. Чиновники и предприниматели обсудили проблемы в господдержке отрасли.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
232
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 17:52
#1
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Вокруг сел нашей области землю пусть отдадут, крикунов которые рассказывают басни о том как они работают поставьте на место, посмотрите на села где "работают" наши схтп, там не нужно быть сильно умным чтобы сделать правильные выводы, не мучайте народ, переселите их в город, условно бесплатно уже никто на бая/помещика и прочего "крепкого" хозяина работать не будет, прошло то время и акимов своих прошерстите, своими обещаниями они уже поперёк горла людям в сельской местности
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
232
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 18:21
#2
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Господа не понимают реалий, думают убегут за бугор, половина на чемоданах сидит, у каждого и домик прикуплен и паспорт имеется, только кто за могилками предков присмотрит? Голодный и злой народ? Обворованные и обманутые работники совхозов? Им уже самим многим далеко за 60 лет
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
232
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 18:30
#3
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В городе свинарник развели, если ты соль сыпешь так убрать же нужно, соль не вывезет же этот снег сама, эту кашу вывозить нужно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5661
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 19:26
#4
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Цитата://Цитата принадлежит акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ.//

Они же, акимы районов и раздавали землю в конце 90-х и начало 2000 -х годов, всем СВОИМ, как раз в те времена и он работал акимом района.
Со мной в то время начинали, и в гораздо лучших стартовых позиции, многие фермеры из разряда "друзей" акима и сегодня на плаву лишь пару человек.

Цитата://Субсидии должны быть стимулирующими. За хорошую работу. Они для тех, кто дает результат,//

Неужели пришли к этому: - давно говорил что если и давать субсидии, то за КОНЕЧНЫЙ результат: - в растениеводстве -за урожай, в животноводстве- за привесы и надои.
Получил 10 ц/га - получи 5 000 тенге за га; получил 12 ц/га - получи 6 000 тенге за га и так далее. Точно так же и за привесы и надои.

Они сами же придумали такие схемы что бы им было удобнее ВОРОВАТЬ - когда субсидируют за КУПЛЕННУЮ технику, за КУПЛЕННЫЕ гербицыды и удобрения, за КУПЛЕННЫЕ семена, но не само ПРИОЗВОДСТВО.

А теперь СВАЛИВАЮТ с больной головы ( МинСельХозхоз) на здоровую ( фермера) что бы найти КРАЙНЕГО.

Крайние - это они, НЕЭФФЕКТИВНЫЕ государственные сельхоз чиновники.

Когда в руководстве Минсельхоза сидят чиновники ДАЛЁКИЕ от сельхозпроизводства и без профильного образования и понятия НЕ ИМЕЮЩИЕ о сельхозпроцессах.

Так что: РЫБА гниёт с ГОЛОВЫ.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6633
Re: «Взяли землю - кормите страну, не можете - отдайте другим!»....
Отправлено: 31.01.24 - 19:29
#5
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области не выплачено 16 млрд тенге финансовой помощи за прошлый год
Не легче ли на эти деньги закупить пшеницы у соседей, а эти земли пустить как пастбища для выпаса скота.
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