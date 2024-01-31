Re: «ВКО - не наша тема». Как в Костанае обсуждали решение о...

Отправлено: - 15:53

Сдаётся мне, чиновники педалируют тему ВКО, чтобы отвлечь внимание от ЗКО.

Жители ВКО будут просыпаться на час позже своего географического времени.

Это значительно легче, нежели просыпаться на час или два раньше.

А на час и два раньше придётся просыпаться жителям всей западной половины Казахстана. Особенно - самым западным районам. Именно там разница будет в два часа.