Отправлено: - 13:40

111:

Ну когда орки убийцы заберутся к тебе в дом, чтобы убить всю твою семью, можешь смело отдать им всех своих родных и ничего не делать. А и правда, ты же станешь убийцей человеков.. Умри как говорится достойно..

[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 13:43]

Цитата:Сравнение неуместное. Единственный кто мог забраться ко мне в дом - это ты, в поисках лишнего мешка отрубей.