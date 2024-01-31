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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 08:44
#46
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Трагедия в Карагандинской области, погибли люди. Как вот популярно объяснить дебилам, что нельзя с мороза отогревать газовые баллоны возле печки. У нас в дёнерной так было,теперь в Караганде,да и те в Красном партизане не лучше ,заправить полный бак газа на морозе и поехать в тёплый бокс ремонтироваться. Такие элементарные меры предосторожности не соблюдены , а людей уже не вернуть! Самое, что интересное те строители, что отогревали баллоны живы, хотя и в больнице , а погибли соседи снизу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 09:02
#47
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Читал сейчас новости мэйл ру. На самом видном месте объявление сегодня день рождения русской водки. Ну что же наверное надо поздравить водку, а то будет невежливо.
Там же; российские военные заняли более выгодное расположение на Донецком направлении. Отступили что ли?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 09:09
#48
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Цитата:
saba:

----Просто кто - то тут заврался . :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 09:12
#49
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Цитата:
saba:
Читал сейчас новости мэйл ру.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 09:21
#50
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 09:49
#51
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Цитата:
Гога:

А что сегодня не день рождения русской водки? Или российские военные не заняли более выгодное расположение? Или просто цитаты к месту и не к месту даже из великого Булгакова? Кстати что там возбудились в России патриоты насчёт новой версии "Мастера и Маргариты"? У нас то пока только Бременских музыкантов показывают.Запретят или до нас всё таки дойдёт? А то сейчас у вас всё подряд запрещают от смайликов до игрушек и фильмов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 10:05
#52
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Цитата:
saba:
что там возбудились в России патриоты

-----Понятия не имею . Телевизор не смотрю , газет не читаю --от слова --совсем . В интернете - в основном только заголовки , неинтересно и скучно .
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
34
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 10:33
#53
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Для общего развития. Поводы или просто праздники:

Цитата:
А что сегодня не день рождения русской водки?
Источник:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 11:01
#54
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Цитата:
Гога:
неинтересно и скучно .

Ну хоть в кино сходите, а потом своё мнение здесь расскажете. Там говорят своё авторское прочтение книги, ну а почему возбудились , я уже выяснил. Кеосаян объяснил, режиссёр живёт в США,донатил какого то украинского режиссёра, относится отрицательно к СВО, фильм частично снят на государственные деньги и т.д. Как то душно становится в общественной жизни России не находите? Впрочем лучше не отвечать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 13:20
#55
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Цитата:
maxsaf:
Это путь в уничтожение всего человечества. Получается, безумец это ты

Ну когда орки убийцы заберутся к тебе в дом, чтобы убить всю твою семью, можешь смело отдать им всех своих родных и ничего не делать.
А и правда, ты же станешь убийцей человеков..
Умри как говорится достойно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 13:22
#56
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Цитата:
Эл-починно:
Да это они все и 111-

Обо мне да обо мне, еще первую страничку не смотрел, там вспомнили хоть?
Там в Германии среди мигрантов делать наверно нечего?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 13:40
#57
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Цитата:
111:
Ну когда орки убийцы заберутся к тебе в дом, чтобы убить всю твою семью, можешь смело отдать им всех своих родных и ничего не делать. А и правда, ты же станешь убийцей человеков.. Умри как говорится достойно..

Сравнение неуместное. Единственный кто мог забраться ко мне в дом - это ты, в поисках лишнего мешка отрубей.

[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 13:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 13:45
#58
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Цитата:
maxsaf:
Сравнение неуместное.

Ну..
Смысл то одинаков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 15:58
#59
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Клеветницу то все таки оштрафовали


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13916
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 16:12
#60
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Цитата:
111:
Надо не штраф а Оскара ей. Красиво отыграла. Я полностью видел ролик. Актриса. Талант)
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