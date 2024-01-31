Отправлено: - 13:39

По его словам, переход на латиницу нужен для "сохранения языковой картины мира и культурной самобытности Казахстана".

Цитата:Мне кажется, что это выражение противоречит внутри самого себя. Не может самобытность проявиться при смешении с языковой картиной мира.Бред какой-то. Каждый суслик агроном.