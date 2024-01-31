Трагедия в Карагандинской области, погибли люди. Как вот популярно объяснить дебилам, что нельзя с мороза отогревать газовые баллоны возле печки. У нас в дёнерной так было,теперь в Караганде,да и те в Красном партизане не лучше ,заправить полный бак газа на морозе и поехать в тёплый бокс ремонтироваться. Такие элементарные меры предосторожности не соблюдены , а людей уже не вернуть! Самое, что интересное те строители, что отогревали баллоны живы, хотя и в больнице , а погибли соседи снизу.
Читал сейчас новости мэйл ру. На самом видном месте объявление сегодня день рождения русской водки. Ну что же наверное надо поздравить водку, а то будет невежливо. Там же; российские военные заняли более выгодное расположение на Донецком направлении. Отступили что ли?
А что сегодня не день рождения русской водки? Или российские военные не заняли более выгодное расположение? Или просто цитаты к месту и не к месту даже из великого Булгакова? Кстати что там возбудились в России патриоты насчёт новой версии "Мастера и Маргариты"? У нас то пока только Бременских музыкантов показывают.Запретят или до нас всё таки дойдёт? А то сейчас у вас всё подряд запрещают от смайликов до игрушек и фильмов.
Ну хоть в кино сходите, а потом своё мнение здесь расскажете. Там говорят своё авторское прочтение книги, ну а почему возбудились , я уже выяснил. Кеосаян объяснил, режиссёр живёт в США,донатил какого то украинского режиссёра, относится отрицательно к СВО, фильм частично снят на государственные деньги и т.д. Как то душно становится в общественной жизни России не находите? Впрочем лучше не отвечать
maxsaf: Это путь в уничтожение всего человечества. Получается, безумец это ты
Ну когда орки убийцы заберутся к тебе в дом, чтобы убить всю твою семью, можешь смело отдать им всех своих родных и ничего не делать. А и правда, ты же станешь убийцей человеков.. Умри как говорится достойно..
111: Ну когда орки убийцы заберутся к тебе в дом, чтобы убить всю твою семью, можешь смело отдать им всех своих родных и ничего не делать. А и правда, ты же станешь убийцей человеков.. Умри как говорится достойно..
Сравнение неуместное. Единственный кто мог забраться ко мне в дом - это ты, в поисках лишнего мешка отрубей.
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