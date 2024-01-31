Отправлено: - 09:49

Гога:



Цитата:А что сегодня не день рождения русской водки? Или российские военные не заняли более выгодное расположение? Или просто цитаты к месту и не к месту даже из великого Булгакова? Кстати что там возбудились в России патриоты насчёт новой версии "Мастера и Маргариты"? У нас то пока только Бременских музыкантов показывают.Запретят или до нас всё таки дойдёт? А то сейчас у вас всё подряд запрещают от смайликов до игрушек и фильмов.