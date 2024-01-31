НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48483
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26148
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду, жду... :-o
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3255
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо чтобы буква Ц была в латинском варианте казахского языка. А то сейчас как-то не удобно называть полицию - polisia - полися

[Исправлено: юля елиссева, 31.01.2024 - 13:07]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1117
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бред...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35276
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так, медленно и верно, отходим немного дальше от навязываемого мира какими то мелкими существами..
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3320
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, переход на латиницу нужен для "сохранения языковой картины мира и культурной самобытности Казахстана".

Мне кажется, что это выражение противоречит внутри самого себя. Не может самобытность проявиться при смешении с языковой картиной мира.Бред какой-то. Каждый суслик агроном.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13914
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей бы уже. Тянут резину. Люди уже устали ждать, хотят новый алфавит, старый надоел .
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6631
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если казахи так сильно нуждались бы в новом алфавите, они сами стали бы уже давно на всех пабликах писать на латинице. Однако, никто и не торопится, люди общаются, пишут коменты,статьи или просто самыми обычными русскими буквами. Мне кажется бесполезное и лишняя трата времени,сил и средств.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13914
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 14:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Надо чтобы буква Ц была в латинском варианте казахского языка. А то сейчас как-то не удобно называть полицию - polisia - полися

Не надо нам никаких русских Ц. Всё удобно произносится Полисия
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13914
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 14:10
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кому че то не нравится, чемодан, вокзал, канада, Россия) А мы тут новый мир построим с кандасами. )
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3320
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 14:44
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А мы тут новый мир построим с кандасами.


Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
671
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 15:00
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глобальные проблемы в стране решены! Коррупцию искоренили, рак победили, вся страна газифицирована, питьевая вода есть во всех уголках нашей необъятной, обеспечена хорошая связь и интернет, нищих и бездомных нет, пенсий и пособий всем хватает, надо бы теперь в буковки поиграть...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS