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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48483
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26148
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Жду, жду...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3255
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:59
Надо чтобы буква Ц была в латинском варианте казахского языка. А то сейчас как-то не удобно называть полицию - polisia - полися
[Исправлено: юля елиссева, 31.01.2024 - 13:07]
[Исправлено: юля елиссева, 31.01.2024 - 13:07]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1117
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:22
Какой бред...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35276
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:31
Вот так, медленно и верно, отходим немного дальше от навязываемого мира какими то мелкими существами..
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:39
Цитата:
Мне кажется, что это выражение противоречит внутри самого себя. Не может самобытность проявиться при смешении с языковой картиной мира.Бред какой-то. Каждый суслик агроном.
По его словам, переход на латиницу нужен для "сохранения языковой картины мира и культурной самобытности Казахстана".
Мне кажется, что это выражение противоречит внутри самого себя. Не может самобытность проявиться при смешении с языковой картиной мира.Бред какой-то. Каждый суслик агроном.
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:52
Скорей бы уже. Тянут резину. Люди уже устали ждать, хотят новый алфавит, старый надоел .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6631
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 13:59
Если казахи так сильно нуждались бы в новом алфавите, они сами стали бы уже давно на всех пабликах писать на латинице. Однако, никто и не торопится, люди общаются, пишут коменты,статьи или просто самыми обычными русскими буквами. Мне кажется бесполезное и лишняя трата времени,сил и средств.
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 14:02
Цитата:
Не надо нам никаких русских Ц. Всё удобно произносится Полисия
юля елиссева:
Надо чтобы буква Ц была в латинском варианте казахского языка. А то сейчас как-то не удобно называть полицию - polisia - полися
Надо чтобы буква Ц была в латинском варианте казахского языка. А то сейчас как-то не удобно называть полицию - polisia - полися
Не надо нам никаких русских Ц. Всё удобно произносится Полисия
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 14:10
Если кому че то не нравится, чемодан, вокзал, канада, Россия) А мы тут новый мир построим с кандасами. )
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 14:44
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 671
Re: Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали,...
Отправлено: 31.01.24 - 15:00
Глобальные проблемы в стране решены! Коррупцию искоренили, рак победили, вся страна газифицирована, питьевая вода есть во всех уголках нашей необъятной, обеспечена хорошая связь и интернет, нищих и бездомных нет, пенсий и пособий всем хватает, надо бы теперь в буковки поиграть...
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