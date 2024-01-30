"Выше планового показателя" - Уровень доверия к акиму города посчитали в Рудном
Отправлено: 30.01.24 - 17:56
Уровень доверия к акиму Виктору ИОНЕНКО составляет 80,7%. Об этом сообщила руководитель отдела экономики акимата Рудного Зоя ЖИГУНОВА во время доклада о социально-экономическом развитии города. Читать новость
Рудный на первом месте?! Когда уже перестроится эта элбасинская система? Кто его оценивал? Что за KPI?! Ты можешь нормально говорить? Нахватались забугорных слов, что в рудном лучшие дороги? Медицина? Какие-то операции делают на уровне Израиля? Или Хотя-бы Москвы? Или в рудном какие-то производства передовые? Что там вообще есть? Что не стыдно показать? Кому вообще эти отчёты нужны? Или отток населения из рудного уменьшился?
И вообще образ такого рубахи парня, крутого хозяйственника не всем идёт, в России 90х годов сми создавали амплуа крутых мужиков губернаторам регионов, и то смешно они смотрелись, кругом разруха а те кабаны красовались, наши акимы вообще не смотрятся ну никак, ни один вопрос ни один аким не решит, по многим причинам, главное деградировали Государственные институты, даже артистов толковых нет, что у нас что у соседей, 30 лет как минимум целовали в пятую точку, и из каждого утюга свистели: "Примадонна!!!, богиня, наша Алла!!! Королева шоу бизнеса!!!", а на поверку враг народа по старому стилю, убежала за бугор и Галкина забрала, даже не ловко как то
Крылов И, писал в своей басне: "За что же не боясь греха кукушка хвалит петуха? -За то, что хвалит он кукушку! Сейчас басни Крылова И. очень актуальны в настоящем времени! И Рудный не исключение! Зачем возвышать исполнителя воли народа Рудного, если он действительно слуга народа? В чем смысл? Чтобы премию получить или ярлык на княжение?
- Оценка осуществляется на основании анализа исполнения ключеых показателей эффективности - KPI, - пояснила Жигунова. - В перечень показателей по Рудному включены 38 индикаторов. По итогам 2023 года исполнены 33 индикатора или 86,8%. По итогам рейтинга Рудный на первом месте!
....про КРI и индикаторы поясните откуда они берутся ......незнаю и неслышал,Георгий можешь нам показать и обьяснить.
Георгий ГОВОРОВ: Для меня это тоже во многом загадка.
Сегодня смотрел Екатерину Шульман. Она как то объяснила так, во всяком случае в интернете. Упоминается фамилия Ионенко например и глагол с ним вместе, допустим Ионенко провёл совещание, Ионенко посетил школу и т.д., всё учитывается . суммируется и выводится показатель активности акима, ну наверное это только один из коэффициентов, в байгеньюс говорится о 21 м.
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