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≡ "Выше планового показателя" - Уровень доверия к акиму города посчитали в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48483
"Выше планового показателя" - Уровень доверия к акиму города посчитали в Рудном
Отправлено: 30.01.24 - 17:56
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Уровень доверия к акиму Виктору ИОНЕНКО составляет 80,7%. Об этом сообщила руководитель отдела экономики акимата Рудного Зоя ЖИГУНОВА во время доклада о социально-экономическом развитии города.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
229
Re: "Выше планового показателя" - Уровень доверия к...
Отправлено: 30.01.24 - 17:56
#1
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Рудный на первом месте?! Когда уже перестроится эта элбасинская система? Кто его оценивал? Что за KPI?! Ты можешь нормально говорить? Нахватались забугорных слов, что в рудном лучшие дороги? Медицина? Какие-то операции делают на уровне Израиля? Или Хотя-бы Москвы? Или в рудном какие-то производства передовые? Что там вообще есть? Что не стыдно показать? Кому вообще эти отчёты нужны? Или отток населения из рудного уменьшился?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
229
"Выше планового показателя" - Уровень доверия к акиму города посчитали в Рудном
Отправлено: 30.01.24 - 21:19
#2
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И вообще образ такого рубахи парня, крутого хозяйственника не всем идёт, в России 90х годов сми создавали амплуа крутых мужиков губернаторам регионов, и то смешно они смотрелись, кругом разруха а те кабаны красовались, наши акимы вообще не смотрятся ну никак, ни один вопрос ни один аким не решит, по многим причинам, главное деградировали Государственные институты, даже артистов толковых нет, что у нас что у соседей, 30 лет как минимум целовали в пятую точку, и из каждого утюга свистели: "Примадонна!!!, богиня, наша Алла!!! Королева шоу бизнеса!!!", а на поверку враг народа по старому стилю, убежала за бугор и Галкина забрала, даже не ловко как то

[Исправлено: Gljuk, 30.01.2024 - 21:25]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1116
Re: "Выше планового показателя" - Уровень доверия к...
Отправлено: 30.01.24 - 21:25
#3
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Если он и дальше будет так действовать, то очень скоро этот "рейтинг" сильно понизится.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
23
Re: "Выше планового показателя" - Уровень доверия к...
Отправлено: 30.01.24 - 21:29
#4
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Крылов И, писал в своей басне: "За что же не боясь греха кукушка хвалит петуха? -За то, что хвалит он кукушку! Сейчас басни Крылова И. очень актуальны в настоящем времени! И Рудный не исключение! Зачем возвышать исполнителя воли народа Рудного, если он действительно слуга народа? В чем смысл? Чтобы премию получить или ярлык на княжение?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
824
Re: "Выше планового показателя" - Уровень доверия к...
Отправлено: 30.01.24 - 21:48
#5
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- Оценка осуществляется на основании анализа исполнения ключеых показателей эффективности - KPI, - пояснила Жигунова. - В перечень показателей по Рудному включены 38 индикаторов. По итогам 2023 года исполнены 33 индикатора или 86,8%. По итогам рейтинга Рудный на первом месте!

....про КРI и индикаторы поясните откуда они берутся ......незнаю и неслышал,Георгий можешь нам показать и обьяснить.
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
120
Re: "Выше планового показателя" - Уровень доверия к...
Отправлено: 31.01.24 - 12:02
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Георгий можешь нам показать и обьяснить

Добрый день. Для меня это тоже во многом загадка. Но есть интересный материал у коллег по этой теме, где они объясняют зачем ввели и как работает KPI у акимов:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4090
Re: "Выше планового показателя" - Уровень доверия к...
Отправлено: 31.01.24 - 12:27
#7
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Для меня это тоже во многом загадка.

Сегодня смотрел Екатерину Шульман. Она как то объяснила так, во всяком случае в интернете. Упоминается фамилия Ионенко например и глагол с ним вместе, допустим Ионенко провёл совещание, Ионенко посетил школу и т.д., всё учитывается . суммируется и выводится показатель активности акима, ну наверное это только один из коэффициентов, в байгеньюс говорится о 21 м.
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