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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48482
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13911
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 31.01.24 - 09:53
#60
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Цитата:
Эл-починно:

У меня родственики на вахте на Ямале работают. Не скажу что прям тяжёлая работа 200 000 рублей зп..Щас паспорт оформляют будут в РФ уезжать. Меня много раз звали . Я не хочу. У меня ноги мёрзнут) да и тут дома я хорошо зарабатываю.
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