Отправлено: - 09:53

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Цитата:У меня родственики на вахте на Ямале работают. Не скажу что прям тяжёлая работа 200 000 рублей зп..Щас паспорт оформляют будут в РФ уезжать. Меня много раз звали . Я не хочу. У меня ноги мёрзнут) да и тут дома я хорошо зарабатываю.