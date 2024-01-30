Отправлено: - 20:13

abaika95:

Никто Путин же не дурак ради трубы свою драгоценную жизнь терять))) Он продастся по дороже просто

Цитата:«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина, прозвучавшее в фильме Владимира Соловьёва на тему ядерного противостояния