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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 19:27
Цитата:
Это при оплате QR,но ведь большинство в том числе и я , оплачивают картами и там комиссия уже другие 1.75% каспий и 1.5% халык-это ещё один налог получается и за всё это с молчаливого согласия правительства, платит покупатель.
ACROS:
Каспи- 0.95% , Халык-0.5%
Каспи- 0.95% , Халык-0.5%
Это при оплате QR,но ведь большинство в том числе и я , оплачивают картами и там комиссия уже другие 1.75% каспий и 1.5% халык-это ещё один налог получается и за всё это с молчаливого согласия правительства, платит покупатель.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 20:01
Цитата:
Ну со собой точно так же, это был сарказм с моей стороны )
ACROS:
Нет, точно так же
Нет, точно так же
Ну со собой точно так же, это был сарказм с моей стороны )
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 20:13
Цитата:
«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина, прозвучавшее в фильме Владимира Соловьёва на тему ядерного противостояния
abaika95:
Никто Путин же не дурак ради трубы свою драгоценную жизнь терять))) Он продастся по дороже просто
Никто Путин же не дурак ради трубы свою драгоценную жизнь терять))) Он продастся по дороже просто
«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина, прозвучавшее в фильме Владимира Соловьёва на тему ядерного противостояния
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 23:21
Цитата:
Ну и пофиг на речь Безумия.
И потому он должен уничтожить 30 миллионов украинцев, только потому, что близок час его физической смерти?
А потом кого, Латвию, Польшу?
Ну уж лучше надо шарахать, и первыми в случае такой угрозы..
maxsaf:
«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина,
«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина,
Ну и пофиг на речь Безумия.
И потому он должен уничтожить 30 миллионов украинцев, только потому, что близок час его физической смерти?
А потом кого, Латвию, Польшу?
Ну уж лучше надо шарахать, и первыми в случае такой угрозы..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 23:22
Цитата:
Ну вам же его не жаль.
Потому платит он, а не вы.
Логично?
Добринцофф:
платит покупатель.
платит покупатель.
Ну вам же его не жаль.
Потому платит он, а не вы.
Логично?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:03
Цитата:
Это путь в уничтожение всего человечества. Получается, безумец это ты
111:
Ну уж лучше надо шарахать, и первыми в случае такой угрозы..
Ну уж лучше надо шарахать, и первыми в случае такой угрозы..
Это путь в уничтожение всего человечества. Получается, безумец это ты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:07
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:36
Цитата:
Всегда навалом
Эл-починно:
тут смотрю опять есть, что поржать!
тут смотрю опять есть, что поржать!
Всегда навалом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:49
По-моему кто-то тут брешет
тыц
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 02:19]
Цитата:
maxsaf: Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался
Цитата:
111: Я же говорил в Австрию
Цитата:
111: Мы своему старшему тоже сказали, в Чехию или Канаду вали, ты нам тут не нужен.
У него красный диплом, айтишник или программист, думаю проблем не будет..
Лет через 10 сказали, чтоб его тут не было.
У него красный диплом, айтишник или программист, думаю проблем не будет..
Лет через 10 сказали, чтоб его тут не было.
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 02:19]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 01:24
Цитата:
-----Так воздействие грушевого никто не отменял . Не барское это дело помнить что писал раньше . Тут что интересно - будет ли адекватный ответ ? Логично
maxsaf:
По-моему кто-то тут брешет
По-моему кто-то тут брешет
-----Так воздействие грушевого никто не отменял . Не барское это дело помнить что писал раньше . Тут что интересно - будет ли адекватный ответ ? Логично
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 01:55
Цитата:
---------Слился он
maxsaf:
По-моему кто-то тут брешет
По-моему кто-то тут брешет
---------Слился он
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 01:56
Цитата:
Платит всегда тот кому, что то нужно купить,а насчёт жалости в бизнесе нет такого ,есть конкуренция которая заставляет снижать цены.
Кстати я то же довольно часто что нибудь покупаю для личного пользования и так же вынужден оплачивать,благополучие олигархов банкиров.
111:
Ну вам же его не жаль. Потому платит он, а не вы. Логично?
Ну вам же его не жаль. Потому платит он, а не вы. Логично?
Платит всегда тот кому, что то нужно купить,а насчёт жалости в бизнесе нет такого ,есть конкуренция которая заставляет снижать цены.
Кстати я то же довольно часто что нибудь покупаю для личного пользования и так же вынужден оплачивать,благополучие олигархов банкиров.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 02:35
Цитата:
Я бы прежде спросил, как он своих "братьев" по съёму или сдаче квартир жалеет, какие скидки, может бонусы есть по районам или по национальному признаку?
ПС - и платит ли он те же налоги с прибыли, что и Вы?
[Исправлено: Эл-починно, 31.01.2024 - 02:37]
Добринцофф:
а насчёт жалости в бизнесе нет такого ,
а насчёт жалости в бизнесе нет такого ,
Я бы прежде спросил, как он своих "братьев" по съёму или сдаче квартир жалеет, какие скидки, может бонусы есть по районам или по национальному признаку?
ПС - и платит ли он те же налоги с прибыли, что и Вы?
[Исправлено: Эл-починно, 31.01.2024 - 02:37]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 02:49
Цитата:
Да это они все и 111-ые, а 95-ий всегда сливали, ещё в СССР помню.
Гога:
Слился он
Слился он
Да это они все и 111-ые, а 95-ий всегда сливали, ещё в СССР помню.
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