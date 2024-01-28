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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48482
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1358
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 14:01
#45
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Цитата:
111:
нас тут трубы некому паять что ли?

Представь некому.. А вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 14:24
#46
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Цитата:
Сабыр:
вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.

Скотники тоже кажется люди.
Ну ладно.
Горно там что то..
ССГПО у нас захлебывается от недостатка камазистов,белазистов, охранников, крановщиков, инженеров и тд, всех, которые строят сотни коттеджей за городом?
У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.
Пусть остаются у себя,они тут не нужны.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
107
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 15:34
#47
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-У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.Пусть остаются у себя,они тут не нужны-
Уехали не крановщики- уехали инженеры по обслуживанию и ремонту кранов, массово, на Дальний восток, в Биробиджан, уехали массово маркшейдеры- это вообще каста, штучный товар, уехали технологи, энергетики которые знают как и что -нужно делать крановщикам, конвейерщикам, слесарям. Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 18:41
#48
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Цитата:
Михаил:
Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...

Ну где же?
Пока Россия не начала войну, ССГПО процветал.
Да и сейчас, наладится все Китаю запихивать, будет ровно то же самое.
А его основные детище в Хромтау, или Донской гок, аллюминий, хром?
А месторождения в Африке?
И что, у Машкевича нет специалистов, в такой миллиардной по деньгам международной кампании?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 18:47
#49
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Интересно, у побратимов ССГПО в Бразии и центральной Африке, тоже уехали все спецы?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 20:21
#50
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Цитата:
111:
мой сын тоже. Красный диплом и все такое. Пусть он тут больше зарабатывает

Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался отправить любой ценой :lol: вот такой ген патриотизма у тебя :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 20:28
#51
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Цитата:
111:
и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали

Ну а нафига тогда программа поддержки кандасов? Или эти мигранты-бородачи с особой элитной ДНК нужны, а другие мигранты-спецы не нужны?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
48
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 22:22
#52
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Я кстати не против возвращения уехавших соотечественников. Они более образованнее, чем приезжающие кандасы, и им не составит труда снова влиться в общество без проблем. Кандасам понадобится время для адаптации, все таки другой климат и другой менталитет, да и само общество другое, нежели на их Родине.
Кто-то не хочет возвращения уехавших соотечественников, мне трудно понять логику этих людей. Многие соотечественники уехали не от хорошей жизни и не их вина, что страна не смогла здесь обеспечить им нормальные условия для проживания. Достаточно вспомнить повальную безработицу и закрытые производства.
Сами кандасы тоже ведь едут к нам, не от хорошей жизни. Там где они живут значит гораздо хуже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:14
#53
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Цитата:
maxsaf:
Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался

Я же говорил в Австрию, но и он захотел все таки со временем получить грин карту.
Если уедет когда нибудь, то нафиг он нам тут не нужен тоже будет.
А иначе зачем он менял одно гамно на другое?
И да, причем тут патриотизм?
Завтра он, как и ты, будет защищать англосаксов только за то, что они сделали его жизнь нерасторопной, богатой и красивой.
Плохого в замене Родины, я не вижу, вас таких же тут на сайте много.
Я даже поддерживаю вас, только чтоб вы назад не возвращались, а жили той жизнью, которую выбрали сами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:16
#54
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Цитата:
mks2703:
Кандасам понадобится время для адаптации,

Хм..
Это как?
Например кандас с африканского ГОКа, инженер или камазист, приедет на ССГПО?
Зачем ему адаптация?
Разве что в смене дня и ночи?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:18
#55
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Цитата:
maxsaf:
особой элитной ДНК

Ладно то гнать.
Доказательства есть, что кровь берут?
Или ты веришь в какие то вбросы?
Ты докажи сперва и не на словах.
По моему что то с тобой не так..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13910
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:49
#56
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Цитата:
mks2703: Я кстати не против возвращения уехавших
Не кто уже назад не вернётся. Наоборот после войны будет сново огромная волна уезжающих. А по поводу адаптации кандасов. То наоборот будет, это вы будете адаптироваться к ним) Вот увидите.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2967
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 31.01.24 - 00:33
#57
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Цитата:
Vit:
аоборот после войны будет сново огромная волна уезжающих

Да в 90-ые же уже проходили. Приехали, субсидии и лошадок прокушали и уехали. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 31.01.24 - 00:38
#58
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Цитата:
111:
Или ты веришь в какие то вбросы?

Автор "вброса" - председатель Комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев.
Ему я верю, тебе - нет 8-)

[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 00:39]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2967
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 31.01.24 - 01:25
#59
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Цитата:
111:
Я даже поддерживаю вас, только чтоб вы назад не возвращались, а жили той жизнью, которую выбрали сами..

И на этом большое спасибо, даже и не собирался. :lol: Я понимаю, что кто на что тянул билет. Но жить как раньше, я просто реально уже не смогу, на 300-400 долларов в месяц? Тут пусть жизнь и дороже, но таких денег в КЗ я не видел, только при продаже квартиры, а здесь я это получаю в месяц. :lol:
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