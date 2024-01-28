Отправлено: - 18:41

Михаил:

Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...

Цитата:Ну где же?Пока Россия не начала войну, ССГПО процветал.Да и сейчас, наладится все Китаю запихивать, будет ровно то же самое.А его основные детище в Хромтау, или Донской гок, аллюминий, хром?А месторождения в Африке?И что, у Машкевича нет специалистов, в такой миллиардной по деньгам международной кампании?