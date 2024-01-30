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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 3 из 3«123
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 19:27
#31
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Цитата:
ACROS:
Каспи- 0.95% , Халык-0.5%

Это при оплате QR,но ведь большинство в том числе и я , оплачивают картами и там комиссия уже другие 1.75% каспий и 1.5% халык-это ещё один налог получается и за всё это с молчаливого согласия правительства, платит покупатель.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 20:01
#32
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Цитата:
ACROS:
Нет, точно так же

Ну со собой точно так же, это был сарказм с моей стороны )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 20:13
#33
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Цитата:
abaika95:
Никто Путин же не дурак ради трубы свою драгоценную жизнь терять))) Он продастся по дороже просто

«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина, прозвучавшее в фильме Владимира Соловьёва на тему ядерного противостояния
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 23:21
#34
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Цитата:
maxsaf:
«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» (в оригинале — «а зачем…») — высказывание президента России Владимира Путина,

Ну и пофиг на речь Безумия.
И потому он должен уничтожить 30 миллионов украинцев, только потому, что близок час его физической смерти?
А потом кого, Латвию, Польшу?
Ну уж лучше надо шарахать, и первыми в случае такой угрозы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 23:22
#35
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Цитата:
Добринцофф:
платит покупатель.

Ну вам же его не жаль.
Потому платит он, а не вы.
Логично?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:03
#36
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Цитата:
111:
Ну уж лучше надо шарахать, и первыми в случае такой угрозы..

Это путь в уничтожение всего человечества. Получается, безумец это ты ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:07
#37
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тут смотрю опять есть, что поржать! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:36
#38
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Цитата:
Эл-починно:
тут смотрю опять есть, что поржать!

Всегда навалом :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 00:49
#39
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По-моему кто-то тут брешет :lol:

тыц

Цитата:
maxsaf: Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался


Цитата:
111: Я же говорил в Австрию


Цитата:
111: Мы своему старшему тоже сказали, в Чехию или Канаду вали, ты нам тут не нужен.
У него красный диплом, айтишник или программист, думаю проблем не будет..
Лет через 10 сказали, чтоб его тут не было.


[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 02:19]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 01:24
#40
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Цитата:
maxsaf:
По-моему кто-то тут брешет

-----Так воздействие грушевого никто не отменял . Не барское это дело помнить что писал раньше :lol: . Тут что интересно - будет ли адекватный ответ ? Логично ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 01:55
#41
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Цитата:
maxsaf:
По-моему кто-то тут брешет

---------Слился он :-x 8-) ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 01:56
#42
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Цитата:
111:
Ну вам же его не жаль. Потому платит он, а не вы. Логично?

Платит всегда тот кому, что то нужно купить,а насчёт жалости в бизнесе нет такого ,есть конкуренция которая заставляет снижать цены.
Кстати я то же довольно часто что нибудь покупаю для личного пользования и так же вынужден оплачивать,благополучие олигархов банкиров.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 02:35
#43
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Цитата:
Добринцофф:
а насчёт жалости в бизнесе нет такого ,

Я бы прежде спросил, как он своих "братьев" по съёму или сдаче квартир жалеет, какие скидки, может бонусы есть по районам или по национальному признаку? :lol:

ПС - и платит ли он те же налоги с прибыли, что и Вы? 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 31.01.2024 - 02:37]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.01.24 - 02:49
#44
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Цитата:
Гога:
Слился он

Да это они все и 111-ые, а 95-ий всегда сливали, ещё в СССР помню. :lol:
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