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ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48482
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1358
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 14:01
Цитата:
Представь некому.. А вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.
111:
нас тут трубы некому паять что ли?
нас тут трубы некому паять что ли?
Представь некому.. А вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 14:24
Цитата:
Скотники тоже кажется люди.
Ну ладно.
Горно там что то..
ССГПО у нас захлебывается от недостатка камазистов,белазистов, охранников, крановщиков, инженеров и тд, всех, которые строят сотни коттеджей за городом?
У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.
Пусть остаются у себя,они тут не нужны.
Сабыр:
вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.
вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.
Скотники тоже кажется люди.
Ну ладно.
Горно там что то..
ССГПО у нас захлебывается от недостатка камазистов,белазистов, охранников, крановщиков, инженеров и тд, всех, которые строят сотни коттеджей за городом?
У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.
Пусть остаются у себя,они тут не нужны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 107
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 15:34
-У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.Пусть остаются у себя,они тут не нужны-
Уехали не крановщики- уехали инженеры по обслуживанию и ремонту кранов, массово, на Дальний восток, в Биробиджан, уехали массово маркшейдеры- это вообще каста, штучный товар, уехали технологи, энергетики которые знают как и что -нужно делать крановщикам, конвейерщикам, слесарям. Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...
Уехали не крановщики- уехали инженеры по обслуживанию и ремонту кранов, массово, на Дальний восток, в Биробиджан, уехали массово маркшейдеры- это вообще каста, штучный товар, уехали технологи, энергетики которые знают как и что -нужно делать крановщикам, конвейерщикам, слесарям. Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 18:41
Цитата:
Ну где же?
Пока Россия не начала войну, ССГПО процветал.
Да и сейчас, наладится все Китаю запихивать, будет ровно то же самое.
А его основные детище в Хромтау, или Донской гок, аллюминий, хром?
А месторождения в Африке?
И что, у Машкевича нет специалистов, в такой миллиардной по деньгам международной кампании?
Михаил:
Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...
Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...
Ну где же?
Пока Россия не начала войну, ССГПО процветал.
Да и сейчас, наладится все Китаю запихивать, будет ровно то же самое.
А его основные детище в Хромтау, или Донской гок, аллюминий, хром?
А месторождения в Африке?
И что, у Машкевича нет специалистов, в такой миллиардной по деньгам международной кампании?
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 18:47
Интересно, у побратимов ССГПО в Бразии и центральной Африке, тоже уехали все спецы?
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 20:21
Цитата:
Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался отправить любой ценой вот такой ген патриотизма у тебя
111:
мой сын тоже. Красный диплом и все такое. Пусть он тут больше зарабатывает
мой сын тоже. Красный диплом и все такое. Пусть он тут больше зарабатывает
Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался отправить любой ценой вот такой ген патриотизма у тебя
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 20:28
Цитата:
Ну а нафига тогда программа поддержки кандасов? Или эти мигранты-бородачи с особой элитной ДНК нужны, а другие мигранты-спецы не нужны?
111:
и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали
и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали
Ну а нафига тогда программа поддержки кандасов? Или эти мигранты-бородачи с особой элитной ДНК нужны, а другие мигранты-спецы не нужны?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 48
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 22:22
Я кстати не против возвращения уехавших соотечественников. Они более образованнее, чем приезжающие кандасы, и им не составит труда снова влиться в общество без проблем. Кандасам понадобится время для адаптации, все таки другой климат и другой менталитет, да и само общество другое, нежели на их Родине.
Кто-то не хочет возвращения уехавших соотечественников, мне трудно понять логику этих людей. Многие соотечественники уехали не от хорошей жизни и не их вина, что страна не смогла здесь обеспечить им нормальные условия для проживания. Достаточно вспомнить повальную безработицу и закрытые производства.
Сами кандасы тоже ведь едут к нам, не от хорошей жизни. Там где они живут значит гораздо хуже.
Кто-то не хочет возвращения уехавших соотечественников, мне трудно понять логику этих людей. Многие соотечественники уехали не от хорошей жизни и не их вина, что страна не смогла здесь обеспечить им нормальные условия для проживания. Достаточно вспомнить повальную безработицу и закрытые производства.
Сами кандасы тоже ведь едут к нам, не от хорошей жизни. Там где они живут значит гораздо хуже.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:14
Цитата:
Я же говорил в Австрию, но и он захотел все таки со временем получить грин карту.
Если уедет когда нибудь, то нафиг он нам тут не нужен тоже будет.
А иначе зачем он менял одно гамно на другое?
И да, причем тут патриотизм?
Завтра он, как и ты, будет защищать англосаксов только за то, что они сделали его жизнь нерасторопной, богатой и красивой.
Плохого в замене Родины, я не вижу, вас таких же тут на сайте много.
Я даже поддерживаю вас, только чтоб вы назад не возвращались, а жили той жизнью, которую выбрали сами..
maxsaf:
Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался
Твой уже на чемоданах сидит, ты же его в Канаду собрался
Я же говорил в Австрию, но и он захотел все таки со временем получить грин карту.
Если уедет когда нибудь, то нафиг он нам тут не нужен тоже будет.
А иначе зачем он менял одно гамно на другое?
И да, причем тут патриотизм?
Завтра он, как и ты, будет защищать англосаксов только за то, что они сделали его жизнь нерасторопной, богатой и красивой.
Плохого в замене Родины, я не вижу, вас таких же тут на сайте много.
Я даже поддерживаю вас, только чтоб вы назад не возвращались, а жили той жизнью, которую выбрали сами..
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:16
Цитата:
Хм..
Это как?
Например кандас с африканского ГОКа, инженер или камазист, приедет на ССГПО?
Зачем ему адаптация?
Разве что в смене дня и ночи?
mks2703:
Кандасам понадобится время для адаптации,
Кандасам понадобится время для адаптации,
Хм..
Это как?
Например кандас с африканского ГОКа, инженер или камазист, приедет на ССГПО?
Зачем ему адаптация?
Разве что в смене дня и ночи?
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:18
Цитата:
Ладно то гнать.
Доказательства есть, что кровь берут?
Или ты веришь в какие то вбросы?
Ты докажи сперва и не на словах.
По моему что то с тобой не так..
maxsaf:
особой элитной ДНК
особой элитной ДНК
Ладно то гнать.
Доказательства есть, что кровь берут?
Или ты веришь в какие то вбросы?
Ты докажи сперва и не на словах.
По моему что то с тобой не так..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13910
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 23:49
Цитата:
mks2703: Я кстати не против возвращения уехавшихНе кто уже назад не вернётся. Наоборот после войны будет сново огромная волна уезжающих. А по поводу адаптации кандасов. То наоборот будет, это вы будете адаптироваться к ним) Вот увидите.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2964
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 31.01.24 - 00:33
Цитата:
Да в 90-ые же уже проходили. Приехали, субсидии и лошадок прокушали и уехали.
Vit:
аоборот после войны будет сново огромная волна уезжающих
аоборот после войны будет сново огромная волна уезжающих
Да в 90-ые же уже проходили. Приехали, субсидии и лошадок прокушали и уехали.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 31.01.24 - 00:38
Цитата:
Автор "вброса" - председатель Комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев.
Ему я верю, тебе - нет
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 00:39]
111:
Или ты веришь в какие то вбросы?
Или ты веришь в какие то вбросы?
Автор "вброса" - председатель Комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев.
Ему я верю, тебе - нет
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2024 - 00:39]
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