Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане

Отправлено: - 21:58

НЕ все же время быть в цивилизованной стране! Пора и честь знать! Кому-то чистой воды не попить, а другим подавай питьевую воду за 5 тенге литр на мытье авто!Ведь подымают цены на использование любой воды в цивилизованной, а не в сырьевой стране, а иначе как! Ничего не делая, не произведя хотите жить на халяву! Халява вообще скоро закончится: авто подорожает на 50 %, еда на 30 и так далее! Будет много безлошадных, тогда появятся общественный транспорт, рабочие места, СТО, хорошие дороги, услуги и тому подобное! Поэтому лишних денег не будет, надо экономить! Как говорил один персонаж своем у дармоеду: Ешь сало, бананов нет! Удивительно, что бензин еще 245 тенге литр, пора уже быть 2000 тенге за литр как в капстранах, тогда и налоги бизнесу платить легче! В 2025 году те, кто привык есть бананы, тысячу раз подумают о цене воды и всего остального!