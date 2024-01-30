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≡ Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48482
Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 14:43
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Казахстанским автомойкам запретят использовать питьевую воду для мытья машин. Хотя обычная канализационная вода и является питьевой. Также чиновники планируют поднять тарифы для тех предпринимателей, которые используют питьевую воду для каких-то других целей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35267
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 14:43
#1
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Ну логично сливать унитазы тоже переработанной водой от унитазов?
Вообще, одним можно смывать гавно и мочу питьевой водой, другим нельзя?
Надо же как то закон делать единым для всех?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1358
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 14:46
#2
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Опять на речках из ведер будем мыть..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5657
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 18:01
#3
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Цитата:
Сабыр:
ведер будем мыть.


Насчёт речки не знаю, но то что мойки поднимут цены, из-за установки оборудования рекультивации воды - ОДНОЗНАЧНО.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
23
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 21:58
#4
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НЕ все же время быть в цивилизованной стране! Пора и честь знать! Кому-то чистой воды не попить, а другим подавай питьевую воду за 5 тенге литр на мытье авто!Ведь подымают цены на использование любой воды в цивилизованной, а не в сырьевой стране, а иначе как! Ничего не делая, не произведя хотите жить на халяву! Халява вообще скоро закончится: авто подорожает на 50 %, еда на 30 и так далее! Будет много безлошадных, тогда появятся общественный транспорт, рабочие места, СТО, хорошие дороги, услуги и тому подобное! Поэтому лишних денег не будет, надо экономить! Как говорил один персонаж своем у дармоеду: Ешь сало, бананов нет! Удивительно, что бензин еще 245 тенге литр, пора уже быть 2000 тенге за литр как в капстранах, тогда и налоги бизнесу платить легче! В 2025 году те, кто привык есть бананы, тысячу раз подумают о цене воды и всего остального!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
824
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 22:02
#5
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..... и правильно что повысят цены,нечего питьевой водой мыть машины,в Израиле и на западе запрещено мыть машины питьевой водой и все мойки там с очисткой воды для мытья машин,давно уже пора надо было принять всё это на заканадательном уровне и умников строго наказывать кто осмелиться мыть в реках и водоёмах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21661
Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 22:48
#6
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Все дело в цене на воду. Если питьевой воды много - она дешёвая. Если дешёвая, то и вкладываться в очистку нет смысла. Какой смысл экономить то, чего много, и стоит копейки? Поднимется цена - появится смысл вкладываться в очистку. Вода с мойки не телепортируется в соседнюю галактику - она возвращается обратно в круговорот, испаряясь, просачиваясь сквозь грунт обратно в подземные источники, и при этом проходя самые лучшие фильтры. Я полностью поддерживаю очистку и повторное использование воды на мойках, но не запретами, потому что при текущем уровне коррупции эти запреты лишь помогут набить чей-то карман, но не решат проблему.
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