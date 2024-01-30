Re: Программа кончилась. Да здравствует новая - Об изменениях...

Отправлено: - 21:42

Да не оскудеет рука дающего! Интересно получается: бизнесу гос-во щедро раздает субсидии, а отдачи нет! И сколько продержится такое растратное гос-во? Поток денег может в любое время прекратится, потому что бизнес не хочет платить налоги и начинает плакать, как им плохо живется без первого! Чуть ли не протестует против дающей руки! Поэтому гос-во правильно решило: хватит дармоедам, которые считают себя бизнесменами, в свою очередь не бескорыстно прожигающим более 30 лет деньги в Турциях, Мальдивах самим зарабатывать деньги! Поэтому не всегда коту масленица, пора и работать в поте лица,а не надеяться на милостыню! Народ все видит, терпит!