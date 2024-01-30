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≡ Программа кончилась. Да здравствует новая - Об изменениях госсподдержки бизнеса говорили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48482
Программа кончилась. Да здравствует новая - Об изменениях госсподдержки бизнеса говорили в Костанае
Отправлено: 30.01.24 - 21:42
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С 1 января утратил силу Национальный проект поддержки бизнеса в РК. Разработана новая Комплексная программа развития бизнеса, она начнет действовать с февраля и содержит существенные отличия от предыдущей.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
23
Re: Программа кончилась. Да здравствует новая - Об изменениях...
Отправлено: 30.01.24 - 21:42
#1
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Да не оскудеет рука дающего! Интересно получается: бизнесу гос-во щедро раздает субсидии, а отдачи нет! И сколько продержится такое растратное гос-во? Поток денег может в любое время прекратится, потому что бизнес не хочет платить налоги и начинает плакать, как им плохо живется без первого! Чуть ли не протестует против дающей руки! Поэтому гос-во правильно решило: хватит дармоедам, которые считают себя бизнесменами, в свою очередь не бескорыстно прожигающим более 30 лет деньги в Турциях, Мальдивах самим зарабатывать деньги! Поэтому не всегда коту масленица, пора и работать в поте лица,а не надеяться на милостыню! Народ все видит, терпит!
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