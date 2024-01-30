Re: "Заменить на не преданных суду лиц" - Решение по...

Отправлено: - 21:17

Каков ни был суров Закон, но он Закон! Хорошо, что еще нет смертной казни! Карательная практика в стране еще на низком уровне! Кому следствием и судом доказана вина в совершении получения или дачи взятки, нужно давать адекватное наказание-пожизненное лишение свободы, особенно для тех, кто обязан выявлять и осуждать коррупционеров!Если это Справедливый и Слышащий Казахстан, то приговор должен нести справедливость и строгую кару, в отношении независимых судей, правоохранителей, чтобы это было услышано народом и будущими коррупционерами! Вот это должно быть написано в Законе о борьбе с коррупцией!