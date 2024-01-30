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≡ "Заменить на не преданных суду лиц" - Решение по апелляционной жалобе экс-судьи Аскара Дарбаева вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48482
"Заменить на не преданных суду лиц" - Решение по апелляционной жалобе экс-судьи Аскара Дарбаева вынесли в Костанае
Отправлено: 30.01.24 - 21:17
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Оба осужденных подали апелляционные жалобы. Дарбаев - о том, что судебный процесс прошел с нарушениями, отметив, что его нужно полностью оправдать. Калкаев - о том, что мера наказания для него слишком строгая.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
23
Re: "Заменить на не преданных суду лиц" - Решение по...
Отправлено: 30.01.24 - 21:17
#1
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Каков ни был суров Закон, но он Закон! Хорошо, что еще нет смертной казни! Карательная практика в стране еще на низком уровне! Кому следствием и судом доказана вина в совершении получения или дачи взятки, нужно давать адекватное наказание-пожизненное лишение свободы, особенно для тех, кто обязан выявлять и осуждать коррупционеров!Если это Справедливый и Слышащий Казахстан, то приговор должен нести справедливость и строгую кару, в отношении независимых судей, правоохранителей, чтобы это было услышано народом и будущими коррупционерами! Вот это должно быть написано в Законе о борьбе с коррупцией!
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