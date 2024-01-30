Интермедия в 3 лицах. Вит:(сосредоточенно думает о солдатах ВСУ) Они такие глупые, такие несмышлёныши думают , что воюют за Родину, а на самом деле за Бандеру! За ним встаёт суровый Акрос: Они думают что воюют за родину. а на самом деле за шахты Ахметова и банки Коломойского! На краю сцены большой бугор и из за бугра слабый голос Максафа: Вот видите я во всём был прав. спросите у Вита и Акроса! Занавес!
maxsaf: Все, все высказались? А теперь садимся дружно и ждём, кто первый красную кнопку нажмёт...
Никто Путин же не дурак ради трубы свою драгоценную жизнь терять))) Он продастся по дороже просто Цитата:
maxsaf: Как можно сравнивать глобальные конфликты до появления ЯО и после.
Легко Вот так берем и сравниваем Суть то не в танковых клиньях и охватах А в том кто кого косплеит и пытается подражать Россияне ставят из себя потомков совка а на деле махровые гитлеровцы и власовцы Украинцы навешали на себя бандеровщины а на деле совки и есть)) И вот тут парадокс Русские думают что выступая за Путина они выступают за СССР а на деле выступают за империалистов и фашистов А те кто поддерживает украинуев думая что они оплот антисоветчины на самом деле поддерживают все идеи СССР))
Украинизация восточных областей Украины при ком началась? Правильно при коммунистах) Крым Украине кто всучил? Правильно коммунисты Кто лесных братьев западных регионов (по сути поляков) помиловал и разрешил становится профессурой и властителями дум? Правильно коммунисты) А теперь бывшие КГБшники которые срочно стали олигархами вещают нам по телеку что Украина попирает память предков и ващее...))
Вообще парадокс Как полковник разведки комитета гос безопасности структуры котрая считалась авангардом партии и котрый вышел и из партии и из рядов КГБ в 1991 году ставь демократом и предпринимателем кого то вообще может там учить как правильно к прошлому относится?
Восстанови памятник Дзержинскому на Лубянке котрый при тебе сносили и ты ничего не сделала, для начала и не пзди А то как памятники сносить и улицы переименовывать они первые бежали а как это другие стали делать сразу ножками затопали, как так можно с памятью ?
Не в тему. Перечитал И.Ефремова, "Туманность Андромеды", "Час Быка". В детстве , когда читал, думал про космос.звездолёты. путешествия! А сейчас оказывается очередная утопия про коммунизм и светлое будущее. Весь мир коммунисты немного холодные, неэмоциональные, но ... проклятые олигархический капитализм(Америка) и "муравьиный" социализм"(Китай) победили и живут теперь счастливо в едином коммунистическом государстве Земля.
Кто ни в курсе весь образ Путина сильного лидера и его идеологию скрепного полукоммунизма придумали два кремлевские политтехнолга в 1999 году Белковский и Павловский Их нанял Ельцин для своего протеже так как понимал что идея демократии уже всем надоела надо дать россиянам что-то старое Вот придумали "старые песни о главном" позолоченый совок с колбасой и брилюками Народ оценил так Путин на этой старой песне и выезжает до сих пор А так он от Ельцина ничем не отличается в сути своей Ну как же скажет Вит а жить то стали богаче? Да потомучто в 1999 году после дефолта экономика России на повышение пошла и нефть подорожала Путин тут совершенно ни при чем А как начался экономический кризис Путин тут же начал войны чтобы отвлекать население от стагнации и скатывания в бедность Зачем России украинские территории если работать не кому в итоге то? Таджики и узбеки постепенно окупируют все
Среди комсомольских работников мало кто верил в коммунизм, практически никто. Поэтому они первые в коммерсанты и подались. Помню в 1992 году финскую офисную мебель из ЦК ВЛКСМ предлагали, а все чеченские комсомольцы потом стали министрами у Дудаева. Часто пересекались в гостинице "Орлёнок" на Ленинском проспекте в Москве.
maxsaf: У вас же вообще все по другому, АКРОС не даст соврать
Нет, точно так же: - например, тот же запрет пресловутых мобильных переводов- это прежде всего бизнес тысяч и тысяч мелких и микро предпринимателей ( таксистов, парикмахеров, базарных торговцев и т.п. Каспи- 0.95% , Халык-0.5% и это с КАЖДОЙ транзакции - сидя на ровном месте, банкиры 24*7*365 имеют прибыль + надо ещё потом и заплатить за эти же суммы НАЛОГИ в казну. Сейчас многие из них разрешают покупателям совершать переводы и потом ВРУЧНУЮ вносят эту сумму в кассу и пробивают чек, только что бы не платить банкирам комиссию. Вот спрашивается: - зачем государство влезло в карман микробизнеса который и так еле существует и его доля в разрезе страны ещё МАЛА. Почему не прижмёт ОЛИГАРХАТ- который ПАРАЗИТИРУЕТ на природных богатствах страны, и которые по Конституции - якобы ПРИНАДЛЕЖАТ народу.
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