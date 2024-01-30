Re: "К подсудимому претензий нет" - Какой приговор...

Отправлено: - 18:03

Добивать этот аиф нужно, пора прекращать низовой уровень делать крайним, видимо президент должен волевым решением точечно пару прокуроров районов, областей макнуть как котиков в ведро, сами не поймут, пока судей областного суда не осудили, судьи думать сами не хотели, что такое прокуратура сегодня? Кто там работает? Пихают деток своих кому не лень, акимы, руководители госорганов, есть конечно и пахари, но чаще всего попадаются случайные люди, последние движения обвинения не совсем понятны, по целому ряду дел