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≡ Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48480
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
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Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21656
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:42
#90
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Цитата:
111:
Раньше да, хаты давали, он ее продал по моему за 4 тысячи долларов

Ну это его проблемы. Щас бы продал - получилось бы много раз по 5 тыщ :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:45
#91
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Цитата:
maxsaf:
Ну это его проблемы. Щас бы продал - получилось бы много раз по 5 тыщ

Может через миллион лет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14817
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 15:03
#92
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Цитата:
maxsaf:
Французы и британцы сами взяли у индейцев то, что посчитали нужным

ну это понятно колониализм и все такое
вы любите в колониях жить а потом обижаетесь что вам там не нравится что то
речь о другом
французы и британцы кто сейчас едет в канаду причем в приличных количествах получают подъёмные от британии и франции как поуеховшие?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9475
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 15:47
#93
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Цитата:
111:
И главное зарплата у этих скотоводов примерно 10 тысяч долларов..

-------Ну от кого можно такое услышать ???Это даже не смешно :-x ;-)
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