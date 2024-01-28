Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...

Отправлено: - 15:34

-У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.Пусть остаются у себя,они тут не нужны-

Уехали не крановщики- уехали инженеры по обслуживанию и ремонту кранов, массово, на Дальний восток, в Биробиджан, уехали массово маркшейдеры- это вообще каста, штучный товар, уехали технологи, энергетики которые знают как и что -нужно делать крановщикам, конвейерщикам, слесарям. Их сотен нет, но без них производство вынуждено будет деградировать, итак это уже есть ...