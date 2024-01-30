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"Деньги должны крутиться". Куда вложили 173 миллиарда тенге из ЕНПФ
"Деньги должны крутиться". Куда вложили 173 миллиарда тенге из ЕНПФ
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