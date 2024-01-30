Re: "Деньги должны крутиться". Куда вложили 173...

Отправлено: - 15:15

Полагаю, раз мои пенсионные "крутятся" то и то что накрутило по мимо государства должно перепасть и мне. И думаю что каждому гражданину должно приходить уведомление на согласие то , что мои деньги возьмут "крутить" нет согласия, лежат ждут меня до пенсии (если доживем с поднятием возраста). Или отдайте мне из все, я буду сама ими "крутить" и заработаю себе сама пенсию без государства имея дивиденды в месяц.