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≡ "Деньги должны крутиться". Куда вложили 173 миллиарда тенге из ЕНПФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48480
"Деньги должны крутиться". Куда вложили 173 миллиарда тенге из ЕНПФ
Отправлено: 30.01.24 - 13:31
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопрос, в какие именно проекты вложили 173 миллиарда тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1358
Re: "Деньги должны крутиться". Куда вложили 173...
Отправлено: 30.01.24 - 13:31
#1
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Вы уже в нац банк Азербайджана,как-то,закрутили 70 млн долларов,а они обанкротились через месяц. И всё. Плакали наши денежки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
Re: "Деньги должны крутиться". Куда вложили 173...
Отправлено: 30.01.24 - 14:48
#2
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Цитата:
ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны "крутиться", 

Отдайте мне мои 4 ляма или сколько там, пусть "крутятся" у меня, хоть на одном известном органе.
Но вместо меня об этом говорит Министр?
И о моих законных деньгах?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1385
Re: "Деньги должны крутиться". Куда вложили 173...
Отправлено: 30.01.24 - 15:10
#3
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Очередная мутная схема. Потом скажут, что мол прибылей не было, деньги растворились в глубинах ктж, своровали и т.д. По ушам проедут, и потом снова залезут в кубышку.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
156
Re: "Деньги должны крутиться". Куда вложили 173...
Отправлено: 30.01.24 - 15:15
#4
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Полагаю, раз мои пенсионные "крутятся" то и то что накрутило по мимо государства должно перепасть и мне. И думаю что каждому гражданину должно приходить уведомление на согласие то , что мои деньги возьмут "крутить" нет согласия, лежат ждут меня до пенсии (если доживем с поднятием возраста). Или отдайте мне из все, я буду сама ими "крутить" и заработаю себе сама пенсию без государства имея дивиденды в месяц.
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