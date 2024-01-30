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≡ Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48480
Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 14:43
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Казахстанским автомойкам запретят использовать питьевую воду для мытья машин. Хотя обычная канализационная вода и является питьевой. Также чиновники планируют поднять тарифы для тех предпринимателей, которые используют питьевую воду для каких-то других целей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 14:43
#1
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Ну логично сливать унитазы тоже переработанной водой от унитазов?
Вообще, одним можно смывать гавно и мочу питьевой водой, другим нельзя?
Надо же как то закон делать единым для всех?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1358
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 14:46
#2
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Опять на речках из ведер будем мыть..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5654
Re: Мыть машины питьевой водой могут запретить в Казахстане
Отправлено: 30.01.24 - 18:01
#3
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Цитата:
Сабыр:
ведер будем мыть.


Насчёт речки не знаю, но то что мойки поднимут цены, из-за установки оборудования рекультивации воды - ОДНОЗНАЧНО.
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