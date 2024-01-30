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≡ "К подсудимому претензий нет" - Какой приговор вынесли по делу о гибели в котловане жительницы села Майское?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48480
"К подсудимому претензий нет" - Какой приговор вынесли по делу о гибели в котловане жительницы села Майское?
Отправлено: 30.01.24 - 14:36
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- Если от ТОО "АиФ" будет подана жалоба на приговор в областной суд, тогда мы тоже подадим на апелляцию в части суммы морального вреда, будем настаивать на 20 млн, - прокомментировал "НГ" приговор адвокат Олег Захватаев.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
372
Re: "К подсудимому претензий нет" - Какой приговор...
Отправлено: 30.01.24 - 14:36
#1
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Уважаемый автор, просьба перефразируйте этот абзац: "В пресс-службе облсуда добавили, что сумма моральной компенсации снижена с 20 млн до 14 млн тенге. Из них 8 млн - сыну погибшей жительницы села. Также должны выплатить материальный ущерб - более 800 000 тенге. Иски были предъявлены к ТОО "АиФ", которое занималось ремонтом водопровода." Долго вкуривал с кого же все таки решили взыскать деньги....
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2045
Re: "К подсудимому претензий нет" - Какой приговор...
Отправлено: 30.01.24 - 16:13
#2
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Цитата:
5555:
Уважаемый автор, просьба перефразируйте этот абзац

По моему мнению, все было достаточно понятно изложено. Но перефразировал, ок.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
228
Re: "К подсудимому претензий нет" - Какой приговор...
Отправлено: 30.01.24 - 18:03
#3
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Добивать этот аиф нужно, пора прекращать низовой уровень делать крайним, видимо президент должен волевым решением точечно пару прокуроров районов, областей макнуть как котиков в ведро, сами не поймут, пока судей областного суда не осудили, судьи думать сами не хотели, что такое прокуратура сегодня? Кто там работает? Пихают деток своих кому не лень, акимы, руководители госорганов, есть конечно и пахари, но чаще всего попадаются случайные люди, последние движения обвинения не совсем понятны, по целому ряду дел
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