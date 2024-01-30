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"К подсудимому претензий нет" - Какой приговор вынесли по делу о гибели в котловане жительницы села Майское?
"К подсудимому претензий нет" - Какой приговор вынесли по делу о гибели в котловане жительницы села Майское?
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