НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48479
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1358
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 14:01
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
нас тут трубы некому паять что ли?

Представь некому.. А вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 14:24
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.

Скотники тоже кажется люди.
Ну ладно.
Горно там что то..
ССГПО у нас захлебывается от недостатка камазистов,белазистов, охранников, крановщиков, инженеров и тд, всех, которые строят сотни коттеджей за городом?
У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.
Пусть остаются у себя,они тут не нужны.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS