Отправлено: - 14:24

Сабыр:

вообще разговор был не про скотников,а про энергетиков.

Цитата:Скотники тоже кажется люди.Ну ладно.Горно там что то..ССГПО у нас захлебывается от недостатка камазистов,белазистов, охранников, крановщиков, инженеров и тд, всех, которые строят сотни коттеджей за городом?У меня там зять крановщик, и мне не надо, чтоб какие то мигранты сотнями приехали и метили на место моего зятя крановщика.Пусть остаются у себя,они тут не нужны.