ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Читать новость
НЕ проще ли для уехавших КАЗАХСТАНЦЕВ создать условия для возвращения? Чтобы было кому работать, менталитет никому менять не нужно будет, как минимум по-русски изъясняться могут, а то в ближайшее время, как говорят уже на югах , в энергетике, в горно-добывающей промышленности некому будет работать, все спецы разъехались
Главное, чтобы у вас великих россиян хорошо было. На днях на форуме отмечали, что история движется по спирали, более древние периоды не будем рассматривать: средневековье, новое время, социализм, капитализм и опять по кругу.
Я лично надеюсь, что у вас всё будет хорошо и прекрасно, изменив Конституцию - обнулились, Абайка отмечал, что такие явления в 100 лет, один раз происходят. Иностранными агентами жестко разбираетесь, про затянувшуюся СВО все в курсе. Благодаря Всевышнему, всяким шаманам и духам, чтобы всё шло по плану и вы не переместились в средневековье и новое времена (конец 17 века до начала 20 века).
Кстати, на днях ТАСС (Государственное российское федеральное информационное агентство), сообщала, что в текущем году в Тыве планируют открыть Академию Шаманов. Скорее всего они будут предсказывать будущее, влиять на какие-то процессы, гадать, языческие, мистические и сакральные ритуалы, обряды и церемоний с бубнами и.т.д. проводить. Также надеюсь, что на просторах необъятной страны, не появятся скоморохи (уличные музыканты в лаптях с современными музыкальными инструментами)!
Зачем ты нам? Ну ты айтишник или программист допустим, мой сын тоже. Красный диплом и все такое. Пусть он тут больше зарабатывает, чем понаедут тут не знаю кто и которые не умеют ничего делать, как на дядю пахать в каком нибудь супермаркете. Тогда как мой может взять на пол ставки еще и супермаркет. Вы тут не нужны, не переживайте.
Ну, мебельщик уехал, тут все торчал и куда то делся, и что, у нас собирать шурупами и таскать клиентам китайскую мебель на заказ, нет спецов что ли? Кто разъехался то? Ну братан у меня скотником был тут, сейчас скотник в Челябинской области, дом от Путина получил, бухает по черному. Ну профессионал скотник, каких у нас в любой деревне валом.. Племянник вот на СВО без вести пропал в Луганске. 19 лет. Его отец на тракторе вроде гонял. И что, у нас нет трактористов? У меня права на тракториста машиниста 3го класса, еще получил в 9м классе. Ну сантехника знаю уехал, у нас тут тоубы некому паять что ли?
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