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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48479
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2962
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:33
#30
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Ржу - не могу! О чём весь сыр бор? Ведь если Адам был казахом (ну чисто предположим), то каждый житель планеты, будет иметь казахский геном! :lol: Просто в разной пропорции. 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4901
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:35
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Ведь если Адам был казахом (ну чисто предположим), то каждый житель планеты, будет иметь казахский геном!


Так, Ленин же придумал и создал :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21656
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:43
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Даже, кто живет на севере страны и кто проживает на юге, уже разные будут, элементарно же!

Так вы будете принимать на пмж с северным или южным геномом? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21656
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:45
#33
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Цитата:
Эл-починно:
Ведь если Адам был казахом (ну чисто предположим), то каждый житель планеты, будет иметь казахский геном!

Я на это и рассчитываю. Хочу вернуться как кандас, получить подъемные и хату :lol: Кайрат говорит нифига, не пропустят :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21656
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:49
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Просто в разной пропорции.

Сколько стоит увеличить процент, по-братски? 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9474
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 01:24
#35
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просто дурдом какой -то
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21656
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 03:24
#36
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Цитата:
Гога:
просто дурдом какой -то

Ваш тест провален автоматически :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
435
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 07:01
#37
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
106
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 08:45
#38
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НЕ проще ли для уехавших КАЗАХСТАНЦЕВ создать условия для возвращения? Чтобы было кому работать, менталитет никому менять не нужно будет, как минимум по-русски изъясняться могут, а то в ближайшее время, как говорят уже на югах , в энергетике, в горно-добывающей промышленности некому будет работать, все спецы разъехались
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21656
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 09:09
#39
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Цитата:
Михаил:
НЕ проще ли для уехавших КАЗАХСТАНЦЕВ создать условия для возвращения?

Нет, не проще ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 09:26
#40
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Цитата:
Михаил:
НЕ проще ли для уехавших КАЗАХСТАНЦЕВ создать условия для возвращения? Что

Нафиг они тут нужны?
Уехали и скатертью дорога.
Меньше народу, больше кислороду.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4901
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 12:27
#41
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Цитата:
Гога:
просто дурдом какой -то


Главное, чтобы у вас великих россиян хорошо было. На днях на форуме отмечали, что история движется по спирали, более древние периоды не будем рассматривать: средневековье, новое время, социализм, капитализм и опять по кругу.

Я лично надеюсь, что у вас всё будет хорошо и прекрасно, изменив Конституцию - обнулились, Абайка отмечал, что такие явления в 100 лет, один раз происходят. Иностранными агентами жестко разбираетесь, про затянувшуюся СВО все в курсе. Благодаря Всевышнему, всяким шаманам и духам, чтобы всё шло по плану и вы не переместились в средневековье и новое времена (конец 17 века до начала 20 века).

Кстати, на днях ТАСС (Государственное российское федеральное информационное агентство), сообщала, что в текущем году в Тыве планируют открыть Академию Шаманов. Скорее всего они будут предсказывать будущее, влиять на какие-то процессы, гадать, языческие, мистические и сакральные ритуалы, обряды и церемоний с бубнами и.т.д. проводить. Также надеюсь, что на просторах необъятной страны, не появятся скоморохи (уличные музыканты в лаптях с современными музыкальными инструментами)! :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1358
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 30.01.24 - 12:52
#42
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Цитата:
Михаил:
все спецы разъехались

Да уже кризис.. Представьте уровень образования кандаса из Афганистана,если у него даже нет документов?? Кошмар. Короткие штаны,борода,вот все его богатства.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 13:53
#43
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Цитата:
maxsaf:
Хочу вернуться как кандас

Зачем ты нам?
Ну ты айтишник или программист допустим, мой сын тоже.
Красный диплом и все такое.
Пусть он тут больше зарабатывает, чем понаедут тут не знаю кто и которые не умеют ничего делать, как на дядю пахать в каком нибудь супермаркете.
Тогда как мой может взять на пол ставки еще и супермаркет.
Вы тут не нужны, не переживайте.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35265
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 30.01.24 - 13:59
#44
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Цитата:
Михаил:
все спецы разъехались

Ну, мебельщик уехал, тут все торчал и куда то делся, и что, у нас собирать шурупами и таскать клиентам китайскую мебель на заказ, нет спецов что ли?
Кто разъехался то?
Ну братан у меня скотником был тут, сейчас скотник в Челябинской области, дом от Путина получил, бухает по черному.
Ну профессионал скотник, каких у нас в любой деревне валом..
Племянник вот на СВО без вести пропал в Луганске.
19 лет.
Его отец на тракторе вроде гонял.
И что, у нас нет трактористов?
У меня права на тракториста машиниста 3го класса, еще получил в 9м классе.
Ну сантехника знаю уехал, у нас тут тоубы некому паять что ли?
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