Отправлено: - 12:41

maxsaf:

Все, все высказались? А теперь садимся дружно и ждём, кто первый красную кнопку нажмёт...

maxsaf:

Как можно сравнивать глобальные конфликты до появления ЯО и после.

Цитата:Никто Путин же не дурак ради трубы свою драгоценную жизнь терять)))Он продастся по дороже простоЦитата:ЛегкоВот так берем и сравниваемСуть то не в танковых клиньях и охватахА в том кто кого косплеит и пытается подражатьРоссияне ставят из себя потомков совка а на деле махровые гитлеровцы и власовцыУкраинцы навешали на себя бандеровщины а на деле совки и есть))И вот тут парадоксРусские думают что выступая за Путина они выступают за СССР а на деле выступают за империалистов и фашистовА те кто поддерживает украинуев думая что они оплот антисоветчины на самом деле поддерживают все идеи СССР))Украинизация восточных областей Украины при ком началась? Правильно при коммунистах)Крым Украине кто всучил? Правильно коммунистыКто лесных братьев западных регионов (по сути поляков) помиловал и разрешил становится профессурой и властителями дум? Правильно коммунисты)А теперь бывшие КГБшники которые срочно стали олигархами вещают нам по телеку что Украина попирает память предков и ващее...))