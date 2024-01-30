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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48479
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 09:34
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Суть проблемы вот в чем. По словам акима, коммунальщики расчищают улицы, а вот проезды к домам люди должны расчищать сами. Как со счетчиками на воду – у них это называется «до границы раздела». Ну а что, звучит логично.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14817
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 13:00
#15
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Цитата:
Alehander:
30000 машина и 9000 час трактор

Когда переезжали в частный дом думали снег будет до весны лежать таять? Да и машина по вывозу явно не перегружена будет из за одного двора, с соседями всклад можно заказать
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9686
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 13:32
#16
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Цитата:
- Очень много жалоб, что погрузочные машины, очищая дороги, заваливают подъездной путь. Честно говоря, я здесь не понимаю наших жителей, - сказал Ионенко. - Таких жильцов (которые не расчищают снег возле своих домов

Источник:

Как он грамотно тему перевёл с подрядчика который не справляется со своей работой,на жителей.
Разве от жителей поступают жалобы убрать их двор?Мой двор и территория возле него это 5 метров которые и так все чистят сами,а вот то что заваливают все въезды и выезды с дорог это уже ответсвенность акимата и если бы снег вывозился с обочин дорог вовремя,то и метровых завалов не было бы не так ли?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9686
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 13:40
#17
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Цитата:
abaika95:
Судя по забору на представленном фото там живут люди которые могут позволить себе дать пацанам 5 тыс тенге чтобы те им около дома снег убрали

На фото территорию возле дома в радиусе 5 метров вообще не видно,зато видно огромный сугроб возле дороги который должен вывозить подрядчик.
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