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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48476
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 09:34
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Суть проблемы вот в чем. По словам акима, коммунальщики расчищают улицы, а вот проезды к домам люди должны расчищать сами. Как со счетчиками на воду – у них это называется «до границы раздела». Ну а что, звучит логично.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35258
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 09:34
#1
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В проститутках ничего думаю плохого нет.
Эх, было бы у нас как в России, везде вдоль дорог, проститутки с лопатами..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
907
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 09:41
#2
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Аким прав в том, что люди относятся безразлично. Здесь именно про территории возле своих домов. Многоэтажки там вообще никто не хочет для себя почистить возле двери своего подьезда, ну или возле своей машины. Ты это сделай для себя, для своего ребенка. Но нет будут ходить и стоять, и смотреть со стороны. Такое отношение надо менять.
В теплое время на субботник мало кто выходить хочет. В прошлом году никто не вышел
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6630
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 10:18
#3
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Высокий патриотизм населения после революции состояла в том, что молодежь могла без раздумья умереть за РОДИНУ ,потому что это было не обычное слово,там семья,друзья, там всё было, а сейчас наглядно видно на Украине, кто-то жирует на курорте, кто-то в окопе умирает. Так и у нас....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9684
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 10:21
#4
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Цитата:
arman_kst:
Аким прав в том, что люди относятся безразлично. Здесь именно про территории возле своих домов.

Вы вообще статью читали вчерашнюю?Где он прав, то что так называемая расчистка это передвигание куч снега с проезжей части на обочину,при этом заваливая все проезды и выезды?В этом он прав?
Снег с улиц города надо вывозить ,а не передвигать,и не надо путать проезды и парковки прилегающие к дорогам общего пользования убирать которые обязан акимат и территорию возле своего дома которую само собой никто кроме меня чистить не будет.

[Исправлено: Добринцофф, 30.01.2024 - 10:23]
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G
§ God Father
(Пользователи)
Регистрация:
01.10.21
Сообщений:
2
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 10:35
#5
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Хороший ответ Акиму Ионенко на его выпады! В целом в стране такая безхозяйственность повсеместно. Вообще власть в стране создает вид бурной деятельности чтобы хоть как то легитимно выглядеть перед мировым сообществом. А по сути им нет дела до простого народа. В городах еще хоть что то делается, а выезжая за город, проезжая поселки, понимаешь что там люди выживают. Нет медицины, дорог, полная безхозяйственность.. Поэтому и такое "потребительское отношение" друг ко другу..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
405
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 10:41
#6
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Два комментария понравились в Инстаграм. Первый: а почему это аким так рьяно защищает частную компанию Рахат, которая не справляется со своими обязанностями. Вместо того чтобы требовать с них или даже штрафовать. И второй: когда значит цветы на два метра дальше от забора это захват государственной территории. А как снег
чистить - то это ваша
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14813
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 10:44
#7
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Ну вроде как ионенко как и жундубаев до этого главный упор делали на то чтобы предприниматели чистили возле себя
Они видимо и главные жалобщики что им подъезды к магазинам акимат не очищает
Все первые этажи в городах особенно в центре в аренде у коммерсов и территорию вокруг себя они считают в ведомстве города почему-то
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
405
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 10:47
#8
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Цитата:
abaika95:

Фото он предоставил не коммерческого объекта, а обычного частного дома
Наша газета

[Исправлено: Alehander, 30.01.2024 - 10:49][img][/img]

[Исправлено: Alehander, 30.01.2024 - 10:54]
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
83
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 11:00
#9
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Цитата:
111:
В проститутках ничего думаю плохого нет. Эх, было бы у нас как в России, везде вдоль дорог, проститутки с лопатами..

:-) :-) :-)
всегда должен быть позитив.
Ионенко человек команды, а разница его выборности с предыдущими акимами такая же как между назарбаевским Казахстаном и Новым Казахстанам.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
907
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 11:06
#10
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Добринцофф сначала прочитайте мой текст.
Касательно же подрядчика, то они должны чистить дороги, тротуары.

[Исправлено: arman_kst, 30.01.2024 - 11:10]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
405
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 11:22
#11
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Цитата:
God Father:
Поэтому и такое "потребительское отношение" друг ко другу..

Город для людей - это конструкт, позиционирующий себя как индивидо-ориентированный, инклюзивный, дискурсивный и коммуникативный город с комфортными пространствами.
Человек проживающий в городе отдает свой труд, городу, стране. Таким образом город потребляет человека. А затем человек возвращается в жилище. И теперь человек хочет потребить блага цивилизации, которые даёт, или должен дать город. Культурный отдых. Физический отдых, чтобы восстановить силы для нового трудового дня. Поселяясь в городе, индивид предполагает что город предоставит ему такие блага как: чистые дороги, питьевую воду, канализацию и обогрев в холодное время года. Да человек это потребляет. Но человек отдает за это деньги, заработанные трудом. Своё время. Здоровье. Жизнь в конечном итоге. Так что город для того и существует чтобы его потреблять. Я не знаю что имел ввиду аким, задавая свой вопрос. Чтобы люди отдали всё и сверх нормы и не получили ничего взамен?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4078
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 11:23
#12
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Я уже писал. Когда в Копенгагене выпал большой снег, там комментарии местных жителей, в адрес местных властей, были один в один как у нас. Другое дело , что в Копенгагене такой снег выпадает наверное раз в 100 лет. Смотрел по Ютубу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14813
Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 11:24
#13
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Цитата:
Alehander:
Фото он предоставил не коммерческого объекта, а обычного частного дома

Судя по забору на представленном фото там живут люди которые могут позволить себе дать пацанам 5 тыс тенге чтобы те им около дома снег убрали
И да в домах уже редко где старички немощные живут а если и живут им помогают постоянно всякие молодежные организации

А так частный дом это неплохие бабки по затратам
Заборы,крыша починка, двери
А тут снег убрать проблема?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
405
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук...
Отправлено: 30.01.24 - 11:39
#14
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Цитата:
abaika95:
дать пацанам 5 тыс тенге

30000 машина и 9000 час трактор
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