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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:50
Хорошо прошлый флуд закончился
Макс так и не смог доказать читал ли я 111 в теме про кандосов или нет
Любитель Гитлера опять докопался до 1 тома Майн Кампфа котрый никто кроме него не читал тут
Макс сказал да какая нафиг разница кому этот Майн кампф упал? Гитлеролюбитель обиделся
Занавес))
Макс так и не смог доказать читал ли я 111 в теме про кандосов или нет
Любитель Гитлера опять докопался до 1 тома Майн Кампфа котрый никто кроме него не читал тут
Макс сказал да какая нафиг разница кому этот Майн кампф упал? Гитлеролюбитель обиделся
Занавес))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:50
Вот уже не получится ссылку сделать. Хотел про Минские соглашения Максафу рассказать. пусть внимательно прочтёт и поразмыслит на досуге. Он же умный должен всех нас за пояс затыкать. А я остаюсь при своём мнении. если их выполнять, это всё равно, что оставить в составе России Чечню с Дудаевым во главе. Россия на это не пошла, добила Дудаева и всех ичкерийцев с помощью перебежчиков Кадыровых
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:53
Цитата:
Ну и? Продолжайте, смелее. Кто кого должен в этом случае добить, и главное как?
saba:
А я остаюсь при своём мнении. если их выполнять, это всё равно, что оставить в составе России Чечню с Дудаевым во главе. Россия на это не пошла, добила Дудаева и всех ичкерийцев с помощью перебежчиков Кадыровых
А я остаюсь при своём мнении. если их выполнять, это всё равно, что оставить в составе России Чечню с Дудаевым во главе. Россия на это не пошла, добила Дудаева и всех ичкерийцев с помощью перебежчиков Кадыровых
Ну и? Продолжайте, смелее. Кто кого должен в этом случае добить, и главное как?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:54
Цитата:
Россия всегда тебя кинет сынок)
Страна у которой нет идеи
А есть цель заработать бабки на своих гражданах и людях которые по нелепой случайности разговаривают ещё на русском языке эта страна всегда сделает так чтобы ещё заработать на твоей гибели
Как сейчас Россия обсасывает гибель жителей Донецка
Чё там 2 Года уже прошло как Путин сказал что главная цель война это защита Донбасса?))
что Россия их кинула.
Россия всегда тебя кинет сынок)
Страна у которой нет идеи
А есть цель заработать бабки на своих гражданах и людях которые по нелепой случайности разговаривают ещё на русском языке эта страна всегда сделает так чтобы ещё заработать на твоей гибели
Как сейчас Россия обсасывает гибель жителей Донецка
Чё там 2 Года уже прошло как Путин сказал что главная цель война это защита Донбасса?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:55
Цитата:
ВСУ должны добить сепаров и помогающих им интервентов на своей законной земле так? Или признаем что Россия в Чечне вела захватническую войну?
maxsaf:
Кто кого должен в этом случае добить, и главное как?
Кто кого должен в этом случае добить, и главное как?
ВСУ должны добить сепаров и помогающих им интервентов на своей законной земле так? Или признаем что Россия в Чечне вела захватническую войну?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:56
Для Таноми. вы говорите. что нельзя сравнивать ВОВ и СВО. Мол целью Германии было уничтожение народа. Хорошо пусть так. А объясните мне такую цель России как денацификация Украины? Кто будет определять кто нацисты в Украине? Как их будут денацифицировать? Тоже в газовых камерах? Является ли глава Николаевской области Виталий Ким украинским нацистом и нужно ли его денацифицировать? А как быть с солдатами ВСУ? Тоже ведь за Бандеру сражаются? Или всё таки за свою Родину?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:56
Цитата:
Знатно поржал))
saba:
Он же умный должен всех нас за пояс затыкать.
Он же умный должен всех нас за пояс затыкать.
Знатно поржал))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 10:57
Цитата:
Ну это только Россия, разумеется. У вас же вообще все по другому, АКРОС не даст соврать
abaika95:
Страна у которой нет идеи А есть цель заработать бабки на своих гражданах
Страна у которой нет идеи А есть цель заработать бабки на своих гражданах
Ну это только Россия, разумеется. У вас же вообще все по другому, АКРОС не даст соврать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 11:01
Цитата:
Они это сравнение сейчас не любят
Когда война тока начиналась они все бегали орали что это продолжение великой отечественной,красными флажками махали
А потом оказалось что аналогии не много в другую сторону
И Россия ведёт себя как захватчик и окупант а Украина ведёт справедливую войну по защите родины
Знаешь как они в России оккупированные территории называют? "Новые земли или новые территории" не освобожденные не присоединенные а именно новые как немцы оккупированные территории СССР назвали))
saba:
Для Таноми. вы говорите. что нельзя сравнивать ВОВ и СВО.
Для Таноми. вы говорите. что нельзя сравнивать ВОВ и СВО.
Они это сравнение сейчас не любят
Когда война тока начиналась они все бегали орали что это продолжение великой отечественной,красными флажками махали
А потом оказалось что аналогии не много в другую сторону
И Россия ведёт себя как захватчик и окупант а Украина ведёт справедливую войну по защите родины
Знаешь как они в России оккупированные территории называют? "Новые земли или новые территории" не освобожденные не присоединенные а именно новые как немцы оккупированные территории СССР назвали))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 11:03
Да видимо пояс узковат и заткнуть не получается, да и подумать тоже, печалька!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 11:04
Цитата:
Да только в России такое скотское отношение к своим же
Казахстан ни с кем войны не ведёт и своих солдат на убой не посылает ради газовой трубы
Кто реально в 2024 году верит что Россия ведёт войну с Украиной за русских при этом продолжая поставлять туда газ и нефть оплачивая транзит,не разрушив мосты через Днепр по которым Россия гонит в Европу товары а МИД РФ кулуарно пытается договорится о строительстве аммиакопровода через украинскую территорию тот либо идиот либо просто не в курсе этого что в современных реалиях приравнивается к идиотизму
maxsaf:
Ну это только Россия, разумеется
Ну это только Россия, разумеется
Да только в России такое скотское отношение к своим же
Казахстан ни с кем войны не ведёт и своих солдат на убой не посылает ради газовой трубы
Кто реально в 2024 году верит что Россия ведёт войну с Украиной за русских при этом продолжая поставлять туда газ и нефть оплачивая транзит,не разрушив мосты через Днепр по которым Россия гонит в Европу товары а МИД РФ кулуарно пытается договорится о строительстве аммиакопровода через украинскую территорию тот либо идиот либо просто не в курсе этого что в современных реалиях приравнивается к идиотизму
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 11:09
Цитата:
Честно говоря очень много аналогий. я даже думал может специально Путин так делает. Даже в цифрах ну там сдвинет немного. 24февраля, а не 22 июня, бомбить начали не "ровно в 4 часа", а ровно в 5 утра, про защиту русских в Донбассе речи прямо списаны с речей Геббельса при оккупации Судет, теперь вот действительно"новые земли". Может у Путина тайный кумир... не буду дальше говорить заклюют!
[Исправлено: saba, 30.01.2024 - 11:11]
abaika95:
как немцы оккупированные территории СССР назвали))
как немцы оккупированные территории СССР назвали))
Честно говоря очень много аналогий. я даже думал может специально Путин так делает. Даже в цифрах ну там сдвинет немного. 24февраля, а не 22 июня, бомбить начали не "ровно в 4 часа", а ровно в 5 утра, про защиту русских в Донбассе речи прямо списаны с речей Геббельса при оккупации Судет, теперь вот действительно"новые земли". Может у Путина тайный кумир... не буду дальше говорить заклюют!
[Исправлено: saba, 30.01.2024 - 11:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 11:09
Где это видано в любой войне в истории человечества
Что пока твои солдаты гибнут на фронте десятками
Их сжигают в танках западным оружием
Сбрасывают на них гранаты в окопы с турецких Дронов
Расстреливают как кроликов в чистом поле
А ты в это время мосты по которым это оружие поступает врагу не бомбишь потому что есть договор с врагом так как по ним руда из оккупированных тобой территорий идёт к врагу в столицу?))
Война войной а Роттенберг и Ковальчук друзья путина зарабатывать то хотят
Их обижать нельзя
Вот Васю Пупкина из села призвать,которого убьют в первом же бою обижать можно,его не жалко он же холоп
А друзей Путина низзя а то русский мир и скрепы поламаются))
[Исправлено: abaika95, 30.01.2024 - 11:11]
Что пока твои солдаты гибнут на фронте десятками
Их сжигают в танках западным оружием
Сбрасывают на них гранаты в окопы с турецких Дронов
Расстреливают как кроликов в чистом поле
А ты в это время мосты по которым это оружие поступает врагу не бомбишь потому что есть договор с врагом так как по ним руда из оккупированных тобой территорий идёт к врагу в столицу?))
Война войной а Роттенберг и Ковальчук друзья путина зарабатывать то хотят
Их обижать нельзя
Вот Васю Пупкина из села призвать,которого убьют в первом же бою обижать можно,его не жалко он же холоп
А друзей Путина низзя а то русский мир и скрепы поламаются))
[Исправлено: abaika95, 30.01.2024 - 11:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.01.24 - 11:18
Цитата:
Там одного кумира всех русских шамана хватает котрый под гитлерюгенда косит и нацистские песни поет
Мне интересно все кто поддерживает Путина и войну им самим не противно?))
Ладно они не видят аналогий с Гитлером но ведь это даже на уровне вкусовщины отвратительно
Сидят в окопе буряты,татары и чеченцы голодные,холодные,грязные за русский мир воюют
А в это время московский бомонд песни "я русский и мне повезло" орет в грузинских и дубайских барах
Это прям как издевательство звучит
И самое смешное ведь русские не понимают что буряты и те же чеченцы не за них воюют и их русский мир
Они воюют потомучто деньги там платят по их бедным региональным меркам неплохие
Как только вот прям как только начнутся перебои с выплатами вся эта орда повернет оружие против Москвы
Потомучто они наемники а у наемника нет родины и идеи есть только заработок
Наемники Пригожина уже один раз показали как это легко оказывается до Москвы дойти
И народ самое интересное полностью на стороне наемников был
saba:
Может у Путина тайный кумир... не буду дальше говорить заклюют
Может у Путина тайный кумир... не буду дальше говорить заклюют
Там одного кумира всех русских шамана хватает котрый под гитлерюгенда косит и нацистские песни поет
Мне интересно все кто поддерживает Путина и войну им самим не противно?))
Ладно они не видят аналогий с Гитлером но ведь это даже на уровне вкусовщины отвратительно
Сидят в окопе буряты,татары и чеченцы голодные,холодные,грязные за русский мир воюют
А в это время московский бомонд песни "я русский и мне повезло" орет в грузинских и дубайских барах
Это прям как издевательство звучит
И самое смешное ведь русские не понимают что буряты и те же чеченцы не за них воюют и их русский мир
Они воюют потомучто деньги там платят по их бедным региональным меркам неплохие
Как только вот прям как только начнутся перебои с выплатами вся эта орда повернет оружие против Москвы
Потомучто они наемники а у наемника нет родины и идеи есть только заработок
Наемники Пригожина уже один раз показали как это легко оказывается до Москвы дойти
И народ самое интересное полностью на стороне наемников был
-
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