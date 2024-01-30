Отправлено: - 10:53

saba:

А я остаюсь при своём мнении. если их выполнять, это всё равно, что оставить в составе России Чечню с Дудаевым во главе. Россия на это не пошла, добила Дудаева и всех ичкерийцев с помощью перебежчиков Кадыровых

Цитата:Ну и? Продолжайте, смелее. Кто кого должен в этом случае добить, и главное как?