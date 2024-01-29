Отправлено: - 23:14

maxsaf:

Ну не четырёхкомнатную, а трешку кажись. Су

maxsaf:

Он говорил, ты читал и в курсе.

таноми52:

поэтому позволить им "работать" на возврат прежней власти, без большевиков?

таноми52:

орут, что здесь кругом враги независимости РК, ждуны, сепары

таноми52:

С ВОР прошло всего 24 года. Сколько скрывавшихся среди народа деникинцев, колчаковцев, корниловцев и пр., их детей, воспитанных в ненависти к Советской власти, существовало в то время? Так что не народ они, а враги народа

Цитата:ну вот уже началось враньеи не трешку а двушкуи не квартиру а машинуи не местный а приезжий да?)Цитата:покажи где он это говорилпосмотрю в курсе я или нетЦитата:не надо орать про народ простоесть народ такой а есть и другой как видимЦитата:а что не так?Цитата:вкурсе что полицаи которые участвовали в сожжении деревень отсиживали по 10 лет и спокойно возвращались к мирной жизнии даже чиновниками становились, профессуройпотому что коллаборантов было так много что всех не перебитьприходилось жить с нимиони родители детей те родили внуковто есть можно сказать что в россии сейчас живет миллионы потомков врагов народа-потомки полицаев, хиви, охраны итда те кто клеймил их врагами народа дети нквдшников, сталиных .хрущевых и остальных коммунистов живут в сша и европе)))у истории удивительная ирония судьбы