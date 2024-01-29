abaika95: зная тебя ты сто раз переврешь с тебя не убудет)
Офигеть! Ты Макса случайно со 111-м не перепутал? Или тоже стал трепать "без берегов", как он? Оболгать, напридумывать, навешать ярлыков, обвинить в том, чего и близко не стояло? Хотя, ты таким изначально был: КУрчатов, Отто-Ганс-Фридрих...
в основном повод признаться себе что обос...ся как руководитель и дать возможность профессионалам делать свою работу не мешая им. если же и далее эффективность управления останется на прежнем уровне (а это означает что всех профессионалов благополучно разбазарили) , то да, несомненно повод. и вообще в изначальном посте я имел ввиду склонность к перерасходу ресурсов, в частности на борьбу с болотами. те болота яйца выеденного не стоят, а усилий (читай гневной трепотни) против них затрачено уйма.
maxsaf: Ну не четырёхкомнатную, а трешку кажись. Су
ну вот уже началось вранье и не трешку а двушку и не квартиру а машину и не местный а приезжий да?) Цитата:
maxsaf: Он говорил, ты читал и в курсе.
покажи где он это говорил посмотрю в курсе я или нет Цитата:
таноми52: поэтому позволить им "работать" на возврат прежней власти, без большевиков?
не надо орать про народ просто есть народ такой а есть и другой как видим Цитата:
таноми52: орут, что здесь кругом враги независимости РК, ждуны, сепары
а что не так?Цитата:
таноми52: С ВОР прошло всего 24 года. Сколько скрывавшихся среди народа деникинцев, колчаковцев, корниловцев и пр., их детей, воспитанных в ненависти к Советской власти, существовало в то время? Так что не народ они, а враги народа
вкурсе что полицаи которые участвовали в сожжении деревень отсиживали по 10 лет и спокойно возвращались к мирной жизни и даже чиновниками становились, профессурой потому что коллаборантов было так много что всех не перебить приходилось жить с ними они родители детей те родили внуков то есть можно сказать что в россии сейчас живет миллионы потомков врагов народа-потомки полицаев, хиви, охраны итд а те кто клеймил их врагами народа дети нквдшников, сталиных .хрущевых и остальных коммунистов живут в сша и европе)))
кстати перипетии российской истории парадоксальны если в 1991 ссср развалился стране сделали флаг который использовали валсовцы сталина объявили злодеем и тираном так почему не сняли обвинения со всех РОНОвсец и РОАвсец? они же с такими же идеями в 40ых шли? или что поторопились получается?)))
попался тут отрывок из интервью дональда трампа. с одной стороны подобная непосредственность подкупает, с другой насколько это уместно для президента не знаю. д.т. - разговариваю по телефону с ким чен ын-ом. и в ходе рзговора он говорит мне что, мол, вот у него есть красная кнопка на его рабочем столе. я ему говорю "и что, у меня тоже есть красная кнопка на моем столе. только она больше, мощнее, и она работает в отличие от твоей". и ещё у него какая-то толерастия к слову "ядерный". он его обозначает как "слово на букву "я"".
Вы же с ним в одной лодке - ну о чем вам спорить? )) Даже когда он говорит, что будет языковые патрули с молотком встречать вместо корочки об окончании языковых курсов - ты это мимо пропускаешь, типа не заметил
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