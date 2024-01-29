НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1081 из 1082«1...1079108010811082»
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 22:19
#16201
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
зная тебя ты сто раз переврешь с тебя не убудет)


Офигеть!
Ты Макса случайно со 111-м не перепутал?
Или тоже стал трепать "без берегов", как он?
Оболгать, напридумывать, навешать ярлыков, обвинить в том, чего и близко не стояло?
Хотя, ты таким изначально был: КУрчатов, Отто-Ганс-Фридрих...
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 22:24
#16202
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Vit: Вы просто сами раздуваете проблему на ровном месте.

кто это МЫ еще раз? и какую проблему


Вышеназванную!
Ты и подобные тебе!
Всё врагов выискиваете, ждунов и сепаров,списки составляете, готовясь оболгать и донести!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 22:47
#16203
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: Ржу - не могу!

Я ж говорю, тут бывает веселее чем в камеди Клабе :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:10
#16204
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Повод "слить" страну?

в основном повод признаться себе что обос...ся как руководитель и дать возможность профессионалам делать свою работу не мешая им. если же и далее эффективность управления останется на прежнем уровне (а это означает что всех профессионалов благополучно разбазарили) , то да, несомненно повод.
и вообще в изначальном посте я имел ввиду склонность к перерасходу ресурсов, в частности на борьбу с болотами.
те болота яйца выеденного не стоят, а усилий (читай гневной трепотни) против них затрачено уйма.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:14
#16205
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну не четырёхкомнатную, а трешку кажись. Су

ну вот уже началось вранье
и не трешку а двушку
и не квартиру а машину
и не местный а приезжий да?)
Цитата:
maxsaf:
Он говорил, ты читал и в курсе.

покажи где он это говорил
посмотрю в курсе я или нет
Цитата:
таноми52:
поэтому позволить им "работать" на возврат прежней власти, без большевиков?

не надо орать про народ просто
есть народ такой а есть и другой как видим
Цитата:
таноми52:
орут, что здесь кругом враги независимости РК, ждуны, сепары

а что не так?Цитата:
таноми52:
С ВОР прошло всего 24 года. Сколько скрывавшихся среди народа деникинцев, колчаковцев, корниловцев и пр., их детей, воспитанных в ненависти к Советской власти, существовало в то время? Так что не народ они, а враги народа

вкурсе что полицаи которые участвовали в сожжении деревень отсиживали по 10 лет и спокойно возвращались к мирной жизни
и даже чиновниками становились, профессурой
потому что коллаборантов было так много что всех не перебить
приходилось жить с ними
они родители детей те родили внуков
то есть можно сказать что в россии сейчас живет миллионы потомков врагов народа-потомки полицаев, хиви, охраны итд
а те кто клеймил их врагами народа дети нквдшников, сталиных .хрущевых и остальных коммунистов живут в сша и европе)))

у истории удивительная ирония судьбы
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:17
#16206
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хотя, ты таким изначально был: КУрчатов, Отто-Ганс-Фридрих..

учусь у худших форумчан)
макс, дракон, алекс привет
Цитата:
таноми52:
Всё врагов выискиваете, ждунов и сепаров,списки составляете, готовясь оболгать и донести!

доносы это национальная забава жителей ссср
я доносами не занимаюсь)
прост формирую списки)) Цитата:
maxsaf:
Ржу - не могу! Я ж говорю, тут бывает веселее чем в камеди Клабе

что опять на сцене биба и боба два клоуна из заграницы?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:17
#16207
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
покажи где он это говорил посмотрю в курсе я или нет

Цитата:
111: У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.


тыц
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:19
#16208
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати перипетии российской истории парадоксальны
если в 1991 ссср развалился
стране сделали флаг который использовали валсовцы
сталина объявили злодеем и тираном
так почему не сняли обвинения со всех РОНОвсец и РОАвсец?
они же с такими же идеями в 40ых шли? или что поторопились получается?)))
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:21
#16209
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попался тут отрывок из интервью дональда трампа. с одной стороны подобная непосредственность подкупает, с другой насколько это уместно для президента не знаю.
д.т. - разговариваю по телефону с ким чен ын-ом. и в ходе рзговора он говорит мне что, мол, вот у него есть красная кнопка на его рабочем столе. я ему говорю "и что, у меня тоже есть красная кнопка на моем столе. только она больше, мощнее, и она работает в отличие от твоей".
и ещё у него какая-то толерастия к слову "ядерный". он его обозначает как "слово на букву "я"".
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:21
#16210
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тыц

так и где же факт что я читал что пишет 111? я где то ему ответил? спрашиваю без сарказма
просто не вижу нашего с ним так диалога
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:22
#16211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
покажи где он это говорил посмотрю в курсе я или нет

Может ты и не в курсе был, если тебе это напарник по дежурству не передал :lol: курчавый :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:23
#16212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так и где же факт что я читал что пишет 111? я где то ему ответил? спрашиваю без сарказма просто не вижу нашего с ним так диалога

Не, ты здесь никого кроме меня не читаешь. Смирись, судьба у тебя такая :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:28
#16213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
просто не вижу нашего с ним так диалога

Вы же с ним в одной лодке - ну о чем вам спорить? )) Даже когда он говорит, что будет языковые патрули с молотком встречать вместо корочки об окончании языковых курсов - ты это мимо пропускаешь, типа не заметил :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:29
#16214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ак и где же факт что я читал что пишет 111?

Так вы и Гитлера не читали, толи вторую книгу, толи том. :lol:

ПС - предполагаю, что первую книгу (ну или том) вам видней, тоже не читали, но ведь упоминаете, как перевод Зиновьева. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 29.01.2024 - 23:45]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 23:36
#16215
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
учусь у худших форумчан) макс, дракон, алекс привет

Чё дракон делает в списке "плохишей"? :lol:
Профайл
Страница 1081 из 1082«1...1079108010811082»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS