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≡ Семейный бизнес - Распространявшую "синтетику" ОПГ задержали полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48474
Семейный бизнес - Распространявшую "синтетику" ОПГ задержали полицейские в Костанайской области
Отправлено: 29.01.24 - 23:11
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Полицейскими установлено, что молодая супружеская пара, получив партию наркотиков весом от 300 до 500 г, дома расфасовывали их по zip-пакетам на мелкие дозы и далее передавали закладчикам. Каждому по 30-40 таких таких пакетиков.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1600
Re: Семейный бизнес - Распространявшую "синтетику" ОПГ...
Отправлено: 29.01.24 - 23:11
#1
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Цитата:
Четверо подозреваемых содержатся под стражей. За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Источник:


Жил старик со своею старухой.
у самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке.
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
и что им неспокойно жилось?
теперь 10 лет заключения...
лучше черный хлеб через день на свободе,
чем белый хлеб каждый день в заключении..
Профайл
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