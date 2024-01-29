Отправлено: - 23:11





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51296 Четверо подозреваемых содержатся под стражей. За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.Источник:

Цитата:Жил старик со своею старухой.у самого синего моря;Они жили в ветхой землянке.Ровно тридцать лет и три года.Старик ловил неводом рыбу,и что им неспокойно жилось?теперь 10 лет заключения...лучше черный хлеб через день на свободе,чем белый хлеб каждый день в заключении..