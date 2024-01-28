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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48474
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2958
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:33
#30
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Ржу - не могу! О чём весь сыр бор? Ведь если Адам был казахом (ну чисто предположим), то каждый житель планеты, будет иметь казахский геном! :lol: Просто в разной пропорции. 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4897
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:35
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Ведь если Адам был казахом (ну чисто предположим), то каждый житель планеты, будет иметь казахский геном!


Так, Ленин же придумал и создал :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21637
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:43
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Даже, кто живет на севере страны и кто проживает на юге, уже разные будут, элементарно же!

Так вы будете принимать на пмж с северным или южным геномом? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21637
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:45
#33
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Цитата:
Эл-починно:
Ведь если Адам был казахом (ну чисто предположим), то каждый житель планеты, будет иметь казахский геном!

Я на это и рассчитываю. Хочу вернуться как кандас, получить подъемные и хату :lol: Кайрат говорит нифига, не пропустят :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21637
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:49
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Просто в разной пропорции.

Сколько стоит увеличить процент, по-братски? 8-)
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